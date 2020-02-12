Официально: Формула 1 перенесла Гран При Китая

Гран При Китая Формулы 1, который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится. В связи с эпидемией коронавируса в Китае, жертвами которой стали более тысячи человек, FIA и FOM решили перенести этап. Об этом сегодня FOM объявил официально.

В какие даты в итоге пройдет Гран При и удастся ли его перенести, пока неясно. Сейчас руководство Формулы 1 пытается найти подходящие даты для переноса.

В результате отмены апрельского этапа в календаре чемпионата образовалась пауза длиной в четыре недели: с 5 апреля (Гран При Вьетнама) по 3 мая (Гран При Нидерландов). Сезон-2021 должен был стать рекордным для Ф1 по числу этапов, всего в календаре их 22. Если для Гран При Китая не найдут новой даты, рекорд побит не будет.

Ранее эпидемия коронавируса уже вынудила Формулу E отменить свой этап на китайском острове Хайнань, который был запланирован на 21 марта. Для Формулы 1 это первый перенос этапа с 2011 года. В тот раз Гран При Бахрейна отменили из-за нестабильной обстановки в стране.