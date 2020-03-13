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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Официально: Формула 1 отложила Гран При Бахрейна и Вьетнама

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Официально: Формула 1 отложила Гран При Бахрейна и Вьетнама
13 мар. 2020 г., 12:38

Руководство чемпионата приняло решение перенести старт сезона на неопределенное время – ни одна из четырех изначально запланированных гонок не пройдет в срок

Спустя несколько часов после отмены Гран При Австралии руководство чемпионата и FIA объявили, что намеченный на следующий уик-энд Гран При Бахрейна, а также гонка во Вьетнаме, которая планировалась 5 апреля, не состоятся. Причина остается прежней: вспышка нового коронавируса.

Пока речь идет только о переносе этапов на неопределенное время, а не о полной их отмене. Предполагается, что в скором времени будет составлен новый календарь чемпионата. Не исключено, что традиционного перерыва в августе на этот раз не будет.

«Ситуация с коронавирусом постоянно меняется, – приведены в специальном заявлении слова Чейза Кэри, генерального директора Ф1. – Трудно предсказать, как все будет развиваться в дальнейшем. И в этих обстоятельствах наш приоритет – безопасность всех, кто имеет отношение к Ф1. Бахрейн – прекрасная гонка, и мы хотели бы провести заезды на этой трассе при первой же возможности. Также мы с нетерпением ждем первой гонки Ф1 во Вьетнаме».

В заявлении организаторов чемпионата мира ничего не говорится об этапах чемпионатов Формулы 2 и Формулы 3, которые должны были стартовать в рамках Гран При Бахрейна. Но велика вероятность, что эти соревнования будут отменены вместе с этапом Ф1.

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