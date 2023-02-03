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Официально: Ford начнет сотрудничество с Red Bull и AlphaTauri с 2026 года

Компания подтвердила, что примет участие в работе над силовыми установками для двух команд

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Официально: Ford начнет сотрудничество с Red Bull и AlphaTauri с 2026 года
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Новость о партнерстве Red Bull с Ford не стала сюрпризом – впервые о такой возможности заговорили еще в конце 2022 года, а объявление автопроизводителя о запуске программы в Ф1, сделанное за пару часов до презентации новой машины «Быков» в Нью-Йорке, окончательно сняло все вопросы. 

Потому самой интересной деталью в пятничном анонсе следует признать упоминание AlphaTauri. Многие эксперты полагали, что концерн Honda подал заявку на производство моторов спецификации 2026 года с прицелом на выкуп команды из Фаэнцы. 

Но теперь можно доподлинно утверждать, что все четыре машины концерна Red Bull будут использовать двигатели Ford как минимум до 2030 года. 

Еще один важный момент – стали известны подробности технического сотрудничества сторон. Как и ожидалось, Ford не станет полностью производить силовые установки. Но и простой наклейки логотипов на собственную продукцию Red Bull, похоже, все-таки не будет. 

Карл Вендлингер, Sauber C14 Ford, 1995 год

Карл Вендлингер, Sauber C14 Ford, 1995 год

Фото: Motorsport Images

Представители «Голубого овала» сообщили, что уже начали совместную работу над силовой установкой. Есть основания говорить, что наработки Ford найдут применение в области технологий сгорания топлива, а также аккумуляторов и мотор-генераторов и их программного обеспечения.

Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер отметил: «Мы приветствуем возвращение Ford в Формулу 1 в рамках нашего партнерства, и это просто фантастика. 

Как независимый производитель моторов мы получим огромное преимущество от сотрудничества с такой опытной компанией, как Ford. Это повысит наши шансы в сражении с конкурентами. 

У этого производителя есть богатая гоночная история, которая длится уже несколько поколений. Летопись с именами Джима Кларка, Айртона Сенны и Михаэля Шумахера говорит сама за себя. 

Теперь Red Bull Powertrains станет новой главой в этой истории. Red Bull Ford – это звучит просто здорово».

Презентация Red Bull начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.

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