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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Официально: Феттель пропустит Гран При Бахрейна

Четырехкратный чемпион Ф1 заразился коронавирусом

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Официально: Феттель пропустит Гран При Бахрейна
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17 марта команда Формулы 1 Aston Martin объявила, что пилот коллектива Себастьян Феттель пропустит предстоящий Гран При Бахрейна. Сообщается, что немец заразился коронавирусом, и поэтому не сможет выступить в грядущие выходные по ходу первого этапа нового сезона чемпионата. Команда также рассказала, что место Феттеля займет резервист Aston Martin Нико Хюлькенберг.

Напомним, что в похожей ситуации рисковал оказаться пилот McLaren Даниэль Риккардо, заболевший COVID-19 по ходу предсезонных тестов в Бахрейне, состоявшихся на прошлой неделе. Однако вчера команда объявила, что Даниэль сдал несколько негативных тестов – а значит, сможет выступить в предстоящий уик-энд.

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