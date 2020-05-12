Официально: Феттель покинет Ferrari в конце сезона

Команда Ferrari опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем в конце этого сезона.

«У этого решения не было какой-то одной причины – просто мы, желая друг другу исключительно добра, пришли к выводу, что в этот момент для нас будет лучше пойти разными путями», – прокомментировал ситуацию руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто.

«Добиться максимально возможных результатов можно, лишь пребывая в полной гармонии, – цитирует пресс-релиз слова Феттеля. – Мы же с командой осознали, что по окончании этого сезона у нас нет желания продолжать сотрудничество. Финансовый фактор не сыграл в этом роли. Скорее, события последних месяцев заставили в очередной раз задуматься о жизненных приоритетах – и в ближайшее время я собираюсь всерьез обдумать свое будущее».

Нынешний сезон станет для Феттеля шестым в составе Ferrari. До этого немец выиграл в составе итальянской команды 14 гонок и дважды стал вице-чемпионом мира.