Официально: Феттель покинет Ferrari в конце сезона
Итальянская команда официально объявила, что не будет продлевать контракт с немецким гонщиком
Команда Ferrari опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о прекращении сотрудничества с Себастьяном Феттелем в конце этого сезона.
«У этого решения не было какой-то одной причины – просто мы, желая друг другу исключительно добра, пришли к выводу, что в этот момент для нас будет лучше пойти разными путями», – прокомментировал ситуацию руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто.
«Добиться максимально возможных результатов можно, лишь пребывая в полной гармонии, – цитирует пресс-релиз слова Феттеля. – Мы же с командой осознали, что по окончании этого сезона у нас нет желания продолжать сотрудничество. Финансовый фактор не сыграл в этом роли. Скорее, события последних месяцев заставили в очередной раз задуматься о жизненных приоритетах – и в ближайшее время я собираюсь всерьез обдумать свое будущее».
Нынешний сезон станет для Феттеля шестым в составе Ferrari. До этого немец выиграл в составе итальянской команды 14 гонок и дважды стал вице-чемпионом мира.
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Об этой статье
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|Автор
|Кирилл Качнов
Официально: Феттель покинет Ferrari в конце сезона
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