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Формула 1 / Новость

Официально: Феттель переходит в Aston Martin с 2021 года

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Официально: Феттель переходит в Aston Martin с 2021 года
Автор:
, Редактор
Соавтор: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Команда Aston Martin подтвердила многолетний контракт с немецким пилотом, который станет напарником Лэнса Стролла

С 2021 года четырехкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель будет выступать в команде Aston Martin, которая пока называется Racing Point. Он сменит Серхио Переса, об уходе которого было объявлено накануне.

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В мае стало известно, что Ferrari, за которую Феттель выступает с 2015 года, отказалась продлевать с немцем контракт после завершения нынешнего сезона. С тех пор было немало слухов о том, где может оказаться Феттель в следующем году, однако большинство из них касались именно команды Aston Martin.

Именитый гонщик, чьи отношения со Скудерией зашли в тупик после появления Шарля Леклера, отлично вписывается в концепцию Лоренса Стролла, владельца коллектива из Сильверстоуна. 

Он уже инвестировал средства в создание новой базы и явно намерен вывести свой проект из числа середняков в группу лидеров Ф1. И Феттель в качестве первого пилота отлично подходит для такого плана. 

«Я рад возможности наконец-то поделиться яркими новостями о своем будущем, – приводит слова Себа пресс-служба. – И очень горд объявить, что с 2021 года стану пилотом Aston Martin.

Для меня это новое приключение с поистине легендарным автопроизводителем. Меня впечатлили те результаты, которых команда достигла в этом году, и я верю, что ее будущее выглядит даже более ярким.

Энергия Лоренса и его преданность спорту по-настоящему вдохновляют. Я верю, что сообща мы сможем построить что-то по-настоящему особенное. Я по-прежнему очень люблю Формулу 1, и моя единственная мотивация – занимать первые позиции. Делось это в составе Aston Martin будет огромной привилегией».

Команда, которая даже со штрафом в 15 очков за незаконное копирование деталей Mercedes занимает четвертое место в Кубке конструкторов, не озвучила срок действия контракта с Феттелем, но в заявлении он назван многолетним.

Формально место Стролла-младшего на 2021 год также на подтверждено, но нынешняя форма канадца – в общем зачете он сейчас уступает только дуэту Mercedes и Максу Ферстаппену – окончательно снимает какие-либо вопросы о его будущем в команде своего отца. 

Глава Racing Point Отмар Сафнауэр отметил: «Все в Сильверстоуне рады новости [о контракте Феттеля]. Себастьян – настоящий чемпион, он принесет с собой психологию победителя, которая сочетается с нашими собственными амбициями относительно будущего Aston Martin F1 Team.

По субботам и воскресеньям Себастьян остается одним из сильнейших в мире. Я я представить не могу лучшего кандидата, который поможет нам войти в новую эру. Он сыграет значительную роль в выводе этой команды на новый уровень».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель
Команды Aston Martin Racing
Автор Сергей Иванов

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