Официально: Доменикали станет главой Формулы 1
Чемпионат подтвердил перемены в руководстве
Формула 1 подтвердила, что бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали с 1 января 2021 года станет главой чемпионата. На этом посту итальянец заменит Чейза Кэри, который перейдет на должность неисполнительного председателя чемпионата.
«Я в предвкушении присоединения к Ф1, у которой всегда было свое место в моей жизни, – сказал Доменикали. – Я родился в Имоле, жил в Монце, оставался связан с Ф1, работая в комиссии FIA по формульным гонкам. А последние шесть лет в Lamborghini и Audi дали мне увидеть более широкую перспективу, и это знание теперь принесу с собой».
Доменикали на разных должностях работал в Ferrari с 1991 года, а в 2008-м возглавил команду. При нем Скудерия в последний раз выиграла Кубок конструкторов. Доменикали покинул Маранелло в 2014 году, но продолжал работать во Всемирном совете по автоспорту.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Иван Матушкин