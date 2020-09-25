Официально: Доменикали станет главой Формулы 1

Формула 1 подтвердила, что бывший руководитель Ferrari Стефано Доменикали с 1 января 2021 года станет главой чемпионата. На этом посту итальянец заменит Чейза Кэри, который перейдет на должность неисполнительного председателя чемпионата.

«Я в предвкушении присоединения к Ф1, у которой всегда было свое место в моей жизни, – сказал Доменикали. – Я родился в Имоле, жил в Монце, оставался связан с Ф1, работая в комиссии FIA по формульным гонкам. А последние шесть лет в Lamborghini и Audi дали мне увидеть более широкую перспективу, и это знание теперь принесу с собой».

Доменикали на разных должностях работал в Ferrari с 1991 года, а в 2008-м возглавил команду. При нем Скудерия в последний раз выиграла Кубок конструкторов. Доменикали покинул Маранелло в 2014 году, но продолжал работать во Всемирном совете по автоспорту.