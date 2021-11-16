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Формула 1 Новости

Официально: Чжоу заменит Джови в Alfa Romeo в 2022 году

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Гонщик станет первым китайцем в Формуле 1 за всю историю чемпионата

Официально: Чжоу заменит Джови в Alfa Romeo в 2022 году

Команда Alfa Romeo/Sauber официально назвала имя гонщика, который в следующем сезоне станет напарником Валттери Боттаса. Как и ожидалось, им будет пилот Формулы 2 Гуаньюй Чжоу.

Чжоу станет первым китайским гонщиком в Формуле 1. До сих пор он оставался юниором Alpine, но в Alfa Romeo подтвердили, что теперь все связи Чжоу с французским коллективом прекращены.

В сообщении команды говорится лишь о контракте на 2022 год. При этом глава команды Alfa Romeo Федерик Вассер уже заявил, что не стал бы нанимать гонщика, не имея возможности продолжить с ним сотрудничество и в 2023 году.

В пользу долговременного контракта говорит и поддержка Чжоу, высказанная ему главой Формулы 1 Стефано Доменикали. Он выразил надежду, что приход китайского пилота в чемпионат позитивно скажется на популярности Гран При этой страны. При этом ближайшая гонка в Китае из-за коронавируса пройдет только в 2023 году, причем с промоутерами этапа заключен контракт до 2025 года.

Джоу занял последнее свободное место в основном составе в Формуле 1 на 2022 год. Он заменит Антонио Джовинацци. Вассер высказал желание сохранить Джовинацци в качестве резервного гонщика наряду с Робертом Кубицей, однако официально соглашения ни с одним из них пока не заключены. 

В настоящий момент Гуаньюй Чжоу занимает второе место в личном зачете Формулы 2. Он проигрывает Оскару Пиастри и опережает россиянина Роберта Шварцмана, занимающего третье место. Все трое сохраняют шансы на титул в этом сезоне.

Предполагается, что Чжоу примет участие в тестах Формулы 1 за Alfa Romeo в декабре в Абу-Даби. Он также сможет продолжить привыкать к болиду на последующих тестах 18-дюймовых шин.

По слухам, появившимся сегодня утром, Джовинацци перейдет в Формулу Е, став пилотом команды Dragon Penske.

Сейчас Антонио Джовинацци 27 лет. Он дебютировал в гонках Формулы 1 еще в 2017 году, заменив на двух Гран При Паскаля Верляна. С 2019 года Джовинацци провел три полных сезона с Alfa Romeo, при этом самым успешным для него стал первый год. Тогда итальянец заработал 14 очков и занял 17-е место по итогам сезона. Свой лучший результат в гонке – пятое место на финише Гран При Бразилии – Джовинаци также показал в 2019 году.

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