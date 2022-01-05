Официально: босс Aston Martin покинул команду

5 января Aston Martin официально сообщила, что глава команды Отмар Сафнауэр покинул расположение коллектива Формулы 1. На данный момент имя сменщика Сафнауэра неизвестно: Aston Martin ищет нового человека на должность руководителя.

Во второй половине минувшего сезона Ф1 ходили слухи о скором уходе Сафнауэра – в частности, поговаривали о его возможном переходе в Alpine. Сам Отмар ранее сообщал, что у него «не было намерений» покидать команду, так как между сторонами был заключен многолетний контракт.

Сафнауэр присоединился к Force India в октябре 2009 года. Он сыграл решающую роль в преодолении финансовых трудностей, с которыми команда столкнулась в 2018-м – перед тем, как коллектив купил Лоуренс Стролл.