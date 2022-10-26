Официально: Audi станет партнером Sauber
Немецкий автопроизводитель купит долю в швейцарской команде Формулы 1
Команда Sauber, которая в данный момент выступает в Формуле 1 под маркой Alfa Romeo, официально подтвердила соглашение о партнерстве с Audi. Немецкая марка при этом станет акционером Sauber, но конкретная доля акций, которые будут проданы немцам, не называется.
Напомним, что в марте совет директоров группы Volkswagen разрешил своим брендам Audi и Porsche прийти в Формулу 1, а в августе Audi официально заявила о том, что с 2026 года станет участником чемпионата в формате поставщика силовых установок.
По контракту, Sauber продолжит называться командой Alfa Romeo до конца 2023 года. Кроме того, команда официально подтвердила, что продолжит использовать силовые установки Ferrari в 2024 и 2025 годах.
Как именно будет называться команда после 2023 и после 2025 года пока не известно. Отметим, что Porsche пока так и не договорилась о том, как она придет в Формулу 1. По слухам, этой марке не удастся попасть в Ф1 до 2027 года, но сейчас она ведет переговоры о покупке доли в Williams.
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