Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Судьба Пиастри решится в понедельник Следующая / Галерея: Audi показала концепт-кар Ф1
Формула 1 Новости

Официально: Audi объявила о выступлении в Формуле 1 с 2026 года

Компания не назвала имя своего партнера, но ожидается, что это будет Sauber

Автор:
, Редактор
Официально: Audi объявила о выступлении в Формуле 1 с 2026 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Накануне старта Гран При Бельгии в Спа состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено о том, что компания Audi приняла окончательное решение о том, чтобы с 2026 года участвовать в Формуле 1. Новость подтвердили не только представители концерна, но и глава Ф1 Стефано Доменикали, а также руководитель FIA Мохеммед бин Сулайем.

С коротком сообщении автоконцерна не говорится, кто станет партнером Audi, если таковой вообще будет. По многочисленным слухам, компания покупает существенную долю в команде Sauber и будет поставщиком силовых установок. Задержка объявления о сделке с Sauber может быть связана с тем, что у последней действует контракт с Alfa Romeo. 

В самой Audi пообещали рассказать детали о своем партнере до конца этого года. Там также подтвердили, что работа над силовой установкой по правилам 2026 года уже началась.

Читайте также:

Напомним, что еще в марте совет директоров группы Volkswagen разрешил своим маркам Audi и Porsche участвовать в Формуле 1. Однако тогда речь шла лишь о том, что им дали зеленый свет, но окончательное решение касательно Audi озвучено именно сегодня.

Предполагается также, что Porsche выступит поставщиком силовых установок для команды Red Bull, но официального подтверждения этой сделки пока не было.

Сегодня же в Спа покажут шоукар болида Audi. Пока компания опубликовала только тизер, а наш корреспондент Адам Купер прислал несколько кадров машину под покрывалом:

Шоукар Audi F1
Шоукар Audi F1
1/4

Фотограф: Адам Купер

Шоукар Audi F1
Шоукар Audi F1
2/4

Фотограф: Адам Купер

Шоукар Audi F1
Шоукар Audi F1
3/4
Шоукар Audi F1
Шоукар Audi F1
4/4

Фотограф: Адам Купер

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Судьба Пиастри решится в понедельник
Предыдущая новость

Судьба Пиастри решится в понедельник
Следующая новость

Галерея: Audi показала концепт-кар Ф1

Галерея: Audi показала концепт-кар Ф1
Больше от
Сергей Иванов
У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему Презентация Audi F1
Формула 1

У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему

Ферстаппен раскритиковал правила 2023 года
Формула 1

Ферстаппен раскритиковал правила 2023 года

Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером
Формула 1

Глава Aston Martin: Алонсо не будет первым номером

Больше от
Audi Sport
Галерея: Audi показала концепт-кар Ф1 Презентация Audi F1
Формула 1

Галерея: Audi показала концепт-кар Ф1

Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1
Формула 1

Audi или Andretti? Вольф объяснил, какая команда лучше для Ф1

Слухи: регламент на моторы Ф1 нового поколения рассорил производителей
Формула 1

Слухи: регламент на моторы Ф1 нового поколения рассорил производителей

Самое важное:

У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему
Формула 1 Формула 1

У Audi и Porsche в Ф1 будут совершенно разные моторы. И вот почему

Похоже, бренды одного концерна решили дать друг другу бой на гоночных трассах

Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон не увидел у Mercedes шансов на успех в Спа

После пятничных тренировок Льюис пришел к выводу, что его машине не хватает скорости на быстром арденнском кольце

Почему Максу сменили мотор в Спа? Хорнер объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Максу сменили мотор в Спа? Хорнер объяснил

Хотя ситуация с двигателями у лидера сезона Ф1 пока далеко не критическая, в его команде сочли, что стоит уже сейчас получить штраф за установку новых компонентов

Босс Alpine упрекнул Пиастри в недостаточной честности
Формула 1 Формула 1

Босс Alpine упрекнул Пиастри в недостаточной честности

Отмар Сафнауэр едва ли не впервые позволил себе негативные комментарии в адрес молодого гонщика

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.