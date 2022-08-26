Официально: Audi объявила о выступлении в Формуле 1 с 2026 года

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Накануне старта Гран При Бельгии в Спа состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено о том, что компания Audi приняла окончательное решение о том, чтобы с 2026 года участвовать в Формуле 1. Новость подтвердили не только представители концерна, но и глава Ф1 Стефано Доменикали, а также руководитель FIA Мохеммед бин Сулайем.

С коротком сообщении автоконцерна не говорится, кто станет партнером Audi, если таковой вообще будет. По многочисленным слухам, компания покупает существенную долю в команде Sauber и будет поставщиком силовых установок. Задержка объявления о сделке с Sauber может быть связана с тем, что у последней действует контракт с Alfa Romeo.

В самой Audi пообещали рассказать детали о своем партнере до конца этого года. Там также подтвердили, что работа над силовой установкой по правилам 2026 года уже началась.

Напомним, что еще в марте совет директоров группы Volkswagen разрешил своим маркам Audi и Porsche участвовать в Формуле 1. Однако тогда речь шла лишь о том, что им дали зеленый свет, но окончательное решение касательно Audi озвучено именно сегодня.

Предполагается также, что Porsche выступит поставщиком силовых установок для команды Red Bull, но официального подтверждения этой сделки пока не было.

Сегодня же в Спа покажут шоукар болида Audi. Пока компания опубликовала только тизер, а наш корреспондент Адам Купер прислал несколько кадров машину под покрывалом:

Шоукар Audi F1 1 / 4 Фотограф: Адам Купер Шоукар Audi F1 2 / 4 Фотограф: Адам Купер Шоукар Audi F1 3 / 4 Шоукар Audi F1 4 / 4 Фотограф: Адам Купер