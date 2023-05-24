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Официально: Aston перейдет на моторы Honda с 2026 года

Команда из Сильверстоуна станет официальным партнером японских мотористов, которые запустят новую долгосрочную программу в чемпионате Ф1

Автор:
Ленточка Aston Martin

Honda объявила об уходе из Ф1 в 2020 году и покинула Большие Призы в конце следующего сезона – после той самой гонки в Абу-Даби, которая сделала Макса Ферстаппена, выступавшего на машине Red Bull с японским мотором, чемпионом мира.

После этого компания передала RBR свои технологии и оказывала бывшим партнерам ограниченную поддержку, однако формально не была представлена в Ф1 как производитель. 

Однако прошедшей зимой, когда FIA опубликовала список компаний, получивших право строить силовые установки по регламенту 2026 года, в нем к удивлению многих оказалась и Honda. А весной в паддоке стали циркулировать слухи об альянсе компании с командой Aston Martin

На этой неделе эта история пришла к своему логическому завершению: во вторник итальянская Gazzetta dello Sport написала о неминуемом объявлении, а в ночь на среду стороны официально подтвердили предстоящее сотрудничество. Aston Martin станет официальной заводской командой Honda в Формуле 1. 

Генеральный директор Aston Martin Performance Technologies Мартин Уитмарш, сыгравший важную роль в заключении этого контракта, объяснил: «Наши будущие партнерские отношения с Honda станут одним из финальных элементов большой мозаики, призванной реализовать амбициозные планы Aston Martin в Формуле 1».

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Логотипы Honda

Логотипы Honda

Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

В Honda объяснили такое решение курсом на «зеленые» технологии, который взяли боссы Формулы 1. Кроме решения свести к нулю углеродный след спорта до 2030 года, чемпионат перейдет на биотопливо, а новые силовые установки будут получать равную мощность от внутреннего сгорания и гибридной системы. 

Тошихиро Мибе, глобальный генеральный директор Honda, отметил: «Один из ключевых факторов, подтолкнувших нас принять новый вызов в Ф1 – это стремление главной гоночной серии в мире к экологичности. Такой курс совпадает с тем, что мы выбрали для Honda. Это позволит создать платформу для разработки и проверки наших электрических технологий.

Мы верим, что технологии и ноу-хау, полученные при реализации этого проекта, потенциально можно будет напрямую использовать в массовом производстве электромобилей, прежде всего флагманских спортивных моделей, а также в различных вопросах электрических программ, в том числе ["летающего электромобиля"] eVTOL, который сейчас в стадии разработки».

 

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Фото: Motorsport Images

В Honda ушли из чемпионата как раз перед тем, как команда Red Bull стала выигрывать титулы. О тех ожиданиях, которые японцы связывают с Aston Martin, рассказал глава гоночного отделения HRC Кодзи Ватанабе.

«Сейчас команда реализует различные меры, призванные сделать ее еще сильнее и ускорить движение к титулам, – отметил он. – Команда высоко оценила наши силовые установки, а мы можем рассчитывать на их умелый подход и сильное стремление победить. Теперь мы будем работать сообща и стремиться к успехам как Aston Martin Honda». 

Red Bull Racing с 2026 года будет самостоятельно строить силовые установки нового поколения, опираясь на техническое наследие Honda – они будут носить имя Ford. 

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