Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна

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Лэнс Стролл не смог принять участие в зимних тестах Ф1 после того, как попал в аварию во время поездки на велосипеде и повредил запястье. Однако в четверг накануне первого этапа нового сезона Ф1 команда Aston Martin официально объявила, что именно канадец выступит в его составе.

Ранее стало известно, что в случае, если состояние здоровья не позволит канадцу сесть за руль, его заменит резервный гонщик Фелипе Другович. Однако теперь гоночный дебют бразильца в Ф1 откладывается на неопределенное время.

«Было очень обидно пропустить тесты в Бахрейне, – цитирует Стролла пресс-служба. – Жаль, что я пропустил три дня, когда можно было работать на трассе.

Но с учетом моих повреждений мы с командой приняли решение, что будет лучше полностью сконцентрироваться на восстановлении, чтобы подготовиться к предстоящему уик-энду и всему долгому сезону».

Также пилот раскрыл подробности того, что случилось в Малаге: «Это был очень неудачный момент. Переднее колесо моего велосипеда попало в яму, и я вылетел из седла. К счастью, повреждения оказались не слишком серьезными, и небольшая операция на правом запястье позволила все исправить.

После этого мы с командой упорно работали, чтобы гарантировать мое полное восстановление к уик-энду. Я хотел бы поблагодарить сообщество Ф1 за поддержку и сохранение приватности, что очень помогло моему восстановлению.

Сейчас я готов взяться за дело и сконцентрироваться на гонках, которых очень жду».

Ранее источники в AMR сообщили, что окончательное решение планируется принять только после первой пятничной тренировки, которая позволит оценить физическое состояние Лэнса.

Несмотря на объявление Aston Martin, сохраняется вероятность, что команде все же потребуется замена гонщика. Другович и еще один резервист команды Стоффель Вандорн остаются в Сахире.

По правилам Ф1 менять пилота можно только до начала субботних заездов.