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Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна

За сутки с небольшим до старта первой тренировки команда объявила, что недавняя травма руки не помещает канадскому пилоту сесть за руль

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Официально: Aston Martin подтвердила участие Стролла в Гран При Бахрейна
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Лэнс Стролл не смог принять участие в зимних тестах Ф1 после того, как попал в аварию во время поездки на велосипеде и повредил запястье. Однако в четверг накануне первого этапа нового сезона Ф1 команда Aston Martin официально объявила, что именно канадец выступит в его составе.

Ранее стало известно, что в случае, если состояние здоровья не позволит канадцу сесть за руль, его заменит резервный гонщик Фелипе Другович. Однако теперь гоночный дебют бразильца в Ф1 откладывается на неопределенное время. 

«Было очень обидно пропустить тесты в Бахрейне, – цитирует Стролла пресс-служба. – Жаль, что я пропустил три дня, когда можно было работать на трассе. 

Но с учетом моих повреждений мы с командой приняли решение, что будет лучше полностью сконцентрироваться на восстановлении, чтобы подготовиться к предстоящему уик-энду и всему долгому сезону». 

Также пилот раскрыл подробности того, что случилось в Малаге: «Это был очень неудачный момент. Переднее колесо моего велосипеда попало в яму, и я вылетел из седла. К счастью, повреждения оказались не слишком серьезными, и небольшая операция на правом запястье позволила все исправить. 

После этого мы с командой упорно работали, чтобы гарантировать мое полное восстановление к уик-энду. Я хотел бы поблагодарить сообщество Ф1 за поддержку и сохранение приватности, что очень помогло моему восстановлению. 

Сейчас я готов взяться за дело и сконцентрироваться на гонках, которых очень жду».

Ранее источники в AMR сообщили, что окончательное решение планируется принять только после первой пятничной тренировки, которая позволит оценить физическое состояние Лэнса.

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Несмотря на объявление Aston Martin, сохраняется вероятность, что команде все же потребуется замена гонщика. Другович и еще один резервист команды Стоффель Вандорн остаются в Сахире.

По правилам Ф1 менять пилота можно только до начала субботних заездов.

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