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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Одной левой. Макс признал, что проводит уик-энд с травмой руки

Как оказалось, накануне Гран При Великобритании голландский гонщик Red Bull повредил правую кисть

Джонатан Нобл
Автор:
Соавтор:
Эрвин Ягги
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

После того, как Макс Ферстаппен завоевал в Сильверстоуне свой седьмой поул в сезоне, репортеры рассмотрели на его руке фиксирующую повязку. 

Когда гонщика спросили об этом, он рассказал: «Я выбил палец, и рука немного побаливает. Сегодня состояние уже получше, но поначалу мне не удавалось как следует сжимать кисть». 

Макс добавил, что сам не может понять, когда получил травму. 

«Даже не знаю, – признался действующий чемпион. – Это произошло в четверг утром. Может, я как-то не так поставил руку или неудачно нажал. Очень странно».

По мнению пилота Red Bull, повреждение никак не помешает ему в предстоящей гонке, которую он начнет с поула. 

«Адреналин в любом случае сделает свое дело, – улыбнулся Ферстаппен. – Когда я на трассе, то не отвлекаюсь на такие мелочи. В пятницу были небольшие сложности, но уже к субботе проблем не осталось». 

Участникам Гран При Великобритании предстоит преодолеть в гонке 52 круга.

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Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

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