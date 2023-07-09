Одной левой. Макс признал, что проводит уик-энд с травмой руки

После того, как Макс Ферстаппен завоевал в Сильверстоуне свой седьмой поул в сезоне, репортеры рассмотрели на его руке фиксирующую повязку.

Когда гонщика спросили об этом, он рассказал: «Я выбил палец, и рука немного побаливает. Сегодня состояние уже получше, но поначалу мне не удавалось как следует сжимать кисть».

Макс добавил, что сам не может понять, когда получил травму.

«Даже не знаю, – признался действующий чемпион. – Это произошло в четверг утром. Может, я как-то не так поставил руку или неудачно нажал. Очень странно».

По мнению пилота Red Bull, повреждение никак не помешает ему в предстоящей гонке, которую он начнет с поула.

«Адреналин в любом случае сделает свое дело, – улыбнулся Ферстаппен. – Когда я на трассе, то не отвлекаюсь на такие мелочи. В пятницу были небольшие сложности, но уже к субботе проблем не осталось».

Участникам Гран При Великобритании предстоит преодолеть в гонке 52 круга.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Джейк Грант / Motorsport Images