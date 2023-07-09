Одной левой. Макс признал, что проводит уик-энд с травмой руки
Как оказалось, накануне Гран При Великобритании голландский гонщик Red Bull повредил правую кисть
После того, как Макс Ферстаппен завоевал в Сильверстоуне свой седьмой поул в сезоне, репортеры рассмотрели на его руке фиксирующую повязку.
Когда гонщика спросили об этом, он рассказал: «Я выбил палец, и рука немного побаливает. Сегодня состояние уже получше, но поначалу мне не удавалось как следует сжимать кисть».
Макс добавил, что сам не может понять, когда получил травму.
«Даже не знаю, – признался действующий чемпион. – Это произошло в четверг утром. Может, я как-то не так поставил руку или неудачно нажал. Очень странно».
По мнению пилота Red Bull, повреждение никак не помешает ему в предстоящей гонке, которую он начнет с поула.
«Адреналин в любом случае сделает свое дело, – улыбнулся Ферстаппен. – Когда я на трассе, то не отвлекаюсь на такие мелочи. В пятницу были небольшие сложности, но уже к субботе проблем не осталось».
Участникам Гран При Великобритании предстоит преодолеть в гонке 52 круга.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
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