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Формула 1 Новость

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

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, главный редактор

Похоже, эксперты зря обвиняли Mercedes в замене двигателя с целью навредить Максу Ферстаппену

Одного из моторов Боттаса не хватило даже на один Гран При

Замена двигателя на болиде Валттери Боттаса перед гонкой в Сочи не являлась попыткой притормозить стартующего из задних рядов Макса Ферстаппена – а была обсуловлена реальными проблемами с силовой установкой. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Напомним, мотор на болиде финна был заменен после пятничных тренировок Гран При России. К этому моменту пробег двигателя был близок к минимальному – ведь силовой агрегат был установлен на болид вечером в пятницу на Гран При Италии. Таким образом, однозначно можно утверждать, что двигатель отработал лишь субботние заезды и гонку в Монце (в пятницу команды обычно используют не самые «свежие» моторы). На этом основании многие эксперты предположили, что чемпионская команда пыталась таким образом создать помехи Максу Ферстаппену – голландец на Гран При России стартовал последним из-за сразу двух штрафов (за внеплановую замену силовой установки и за столкновение с Льюисом Хэмилтоном в Монце).

Однако, по информации Auto Motor und Sport, с «итальянским» двигателем возникли проблемы, которые не позволят использовать этот агрегат в оставшейся части сезона. Как сообщают журналисты, после уик-энда в Сочи все имеющиеся в распоряжении Mercedes силовые установки были отправлены на базу моторного подразделения в британский Бриксворт и тщательно изучены. На основании этого анализа и было принято решение отказаться от дальнейшего использования «итальянского» мотора.

При этом в распоряжении финна останется четыре двигателя, два из которых – с небольшим пробегом: наряду с мотором, установленным в Сочи, таким является двигатель, который отработал ключевые заезды Гран При Нидерландов и предыдущего этапа в Бельгии (где гонка, напомним, по сути не состоялась).

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