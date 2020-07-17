В середине текущей недели появились сообщения о переговорах между Racing Point и Себастьяном Феттелем. Стороны обсуждали возможный переход последнего в коллектив из Сильверстоуна в 2021 году. В четверг немец подтвердил факт этих переговоров, заявив, впрочем, что решение о собственном будущем пока не принял.

В том случае, если Феттель все-таки решит подписать контракт с командой, которая в следующем году сменит название на Aston Martin, он почти наверняка займет место Серхио Переса.

Сам мексиканец в интервью мексиканскому Foro TV признал, что от него в этой ситуации почти ничего не зависит. «Честно говоря, я расслаблен, – сказал он. – Со своей стороны я почти ничего не могу сделать.

У меня есть контракт с командой, но как я уже говорил, в Формуле 1 много сложностей. Здесь может произойти все, что угодно.

Пока ответ на вопрос о моем будущем звучит так: давайте подождем и посмотрим, что случится. Со своей стороны я ничего не могу предпринять».

После появления первых упоминаний в СМИ о переговорах между Феттелем и Racing Point болельщики Переса стали оставлять в социальных сетях сообщения в его поддержку с хэштегом #KeepCheco – «оставьте Чеко». Сделала это, в частности, и сестра Серхио Паола, что косвенно указывает на серьезность намерений Racing Point заменить мексиканца на Феттеля.

Сам Перес поблагодарил болельщиков за поддержку. «Было здорово, – сказал он. – Вчера или за день до этого, когда появились первые слухи, я получил множество сообщений от разных людей, которые хотели меня поддержать.

Конечно, я видел сообщения от болельщиков по всему мира в социальных сетях. Я благодарен людям, которые уделили время тому, чтобы выразить мне поддержку в тот момент, когда ситуация стала… запутанной.

Давайте потерпим. Я думаю, в течение нескольких дней или недель мы узнаем, что готовит нам будущее. Сейчас же я постараюсь просто насладиться гонками и тем, что у меня хорошая машина».

Два года назад Перес стал одним из ключевых персонажей в процессе перехода контроля над командой от Виджея Мальи к Лоуренсу Строллу. Пилот был одним из кредиторов, которые подали на бывшую Force India в суд, инициировав таким образом введение в компании внешнего управления. Это привело к передаче активов консорциуму инвесторов во главе со Строллом.

В интервью для программы Paddock Pass, которую выпускает сама Формула 1, Перес отметил, что ему не хотелось бы расставаться с командой, в «спасении» которой он принял непосредственное участие.

«Это будет очень сложно, потому что мы прошли через многое вместе, – сказал он. – Мы большая команда, но в то же время внутри коллектива мы всегда повторяем: на самом деле мы маленькая группа людей, которая прошла вместе через очень многое.

Мне будет очень грустно, если придется уйти, но когда-то это в любом случае случится. Я просто не думаю, что подходящий момент для этого настал».