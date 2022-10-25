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Формула 1 / Гран При США Новость

«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes

Глава команды поделился интересными подробностями о тех сложностях, которые его подопечным пришлось решать в сезоне 2022 года

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Одна ошибка в октябре». Вольф назвал причину проблем Mercedes
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Mercedes F1 рискует впервые с 2011 года завершить сезон без единой победы. Машина, построенная в Брэкли по новому регламенту с граунд-эффектом, не оправдала надежд. В итоге семикратный чемпион Льюис Хэмилтон и его новый напарник Джордж Расселл в первых Гран При с трудом зарабатывали очки, да и сейчас им сложно угнаться за Red Bull и Ferrari.

Уже на тестах стало понятно, что W13 страдает от сильной болтанки. К Барселоне команда объявили, что проблема решена, но затем оказалось, что это совсем не так. 

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В Остине, где Хэмилтон был как никогда близок к победе, глава Mercedes Тото Вольф раскрыл неизвестные прежде подробности того, с чем пришлось столкнуться команде. 

«Думаю, сейчас мы куда лучше понимаем, в какой момент допустили ошибку, – рассказал австриец в эфире Sky. Нам удалось практически достоверно отследить цепочку решений до прошлого октября. 

Мы полагали, что сможем выправить ситуацию, но сделать этого не удалось. И теперь предпочитаем делать крошечные шаги – и пока это приносит плоды, даже если шаги приходится делать назад, это верный путь».

В нынешнем сезоне пилоты Mercedes в общей сложности 14 раз поднимались на подиум, в том числе четырежды на вторую ступень. Джордж Расселл выиграл квалификацию в Венгрии, они с Льюисом Хэмилтоном лидировали в семи гонках, возглавляя пелотон на протяжении 64 кругов. 

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