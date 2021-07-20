Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022

В прошлый четверг Формула 1 представила внешний вид болидов 2022 года. Грядущей зимой в чемпионате сменится технический регламент и в новом сезоне команды будут использовать болиды с граунд-эффектом.

Бывшие технические руководители Ferrari Николас Томбасис и Росс Браун, которые теперь работают на FIA и Ф1, считают, что новые машины станут для чемпионата прорывом в сторону большего числа обгонов и повышения увлекательности гонок.

Считается, что машины-2022 будут менее чувствительны к грязному аэродинамическому потоку, что позволит им вплотную преследовать конкурентов. Также этому будет способствовать снижение аэродинамической загрузки болидов.

Однако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не уверен, что новые машины выполнят все выданные на их счет обещания.

«Те, кто создал эти правила, явно нацеливались на более плотную борьбу за счет того, что машины смогут ехать ближе друг к другу, – сказал Бинотто. – Но ответ на вопрос о том, насколько проще будет обгонять, совсем не очевиден. Я видел данные, которые мы получили по нашей машине в аэротрубе. И не могу сказать, что обгоны упростятся».

Другой важный вопрос – насколько машин всех команд будут похожи на концепт, который Ф1 представила в Сильверстоуне.

«В правилах столько ограничений, что я уверен – машины быстро станут одинаковыми, – пояснил Бинотто. – В регламенте нет места для разветвлений. Мы можем работать только над крыльями и днищем, и то не много».