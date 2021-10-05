Одинаково настроенные Alpine едут по-разному? Мнение Окона

Эстебан Окон стал 14-м на Гран При России при том, что его партнер Фернандо Алонсо финишировал шестым. Француз заявил, что у него с Алонсо были почти одинаковые настройки болидов, однако вели себя на трассе они по-разному.

«Последние три-четыре годы машины были очень близки по настройкам, почти идентичны, – сказал Окон. – Но разница между ними в России была велика, у нас больше нет одинаковых комментариях по их поведению. Конечно, мы хотим это исправить к следующей гонке или через одну. У нас есть пара идей о том, что может быть причиной».

Гонка в Сочи получилась для Окона одной из сложнейших в сезоне, несмотря на недавние хорошие результаты:

«Пару кругов мы удерживали хорошую позицию, но потом стало очень тяжело. Круг за кругом у меня не было темпа и я отставал от машин впереди, не мог ни атаковать, ни обороняться. Так что перед Турцией у нас много работы».

В этом сезоне у Окона уже были проблемы с темпом, после чего команда заменила его шасси. После замены француз ускорился и даже одержал победу на Гран При Венгрии. В Сочи прервалась его серия из пяти этапов в очках подряд.