Один талантлив, другой работает. Росберг сравнил Хэма и Шуми

Нико Росберг войдет в историю Формулы 1 не только как чемпион 2016 года, но и как единственный гонщик, бывший напарником двух семикратных чемпионов: Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. У Хэмилтона при этом есть шансы увеличить число титулов.

В эфире голландской версии телеканала Sky Росберг сравнил двух напарников, отметив совершенно разный стиль их работы. Если верить Нико, Шумахер добился всего благодаря труду, а Хэмилтону дан талант от рождения.

«Михаэль был очень целостным гонщиком, он всего себя этому отдавал, – сказал Росберг. – Он умел мотивировать всю команду, добивался поддержки ото всех. Всех всегда знал по именам, звал в гости к себе домой, чтобы покататься на байках и тому подобное. Он был семикратным чемпионом мира, у него на счету в банке лежало 800 миллионов, но он все равно был таким.

Льюис с другой стороны прирожденный талант. Возможно, он самый талантливый гонщик в истории. И этим он берет. Но при этом Льюис ненавидит тесты. А Михаэль стремился накатывать километры в тренировках каждый день, даже будучи семикратным чемпионом. Он считал, что всегда можно научиться чему-то новому. В этом они полностью отличаются».

Сказав об этом, Росберг вспомнил о том, какие психологические игры вел с ним Шумахер и как тот не пускал его в туалет. Впрочем, об этом Росберг говорил и раньше.