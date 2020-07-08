Один против всех. Как Алонсо сражался с напарниками в Формуле 1

В 2021 году Эстебан Окон станет тринадцатым напарником Фернандо Алонсо. Прежде чем прикидывать, на что может рассчитывать француз в борьбе с чемпионом, давайте вспомним, чего добивались предыдущие партнеры испанского пилота. Впервые эта галерея была опубликована на Motorsport.com 14 августа 2008 года. Сегодня мы размещаем ее повторно

Слайдер Список 2001 год: Тарсо Маркеш, Minardi. С 1 по 14 Гран При сезона 1 / 12 Фотограф: Minardi Formula 1 2001 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 0 0 0 0 11 Тарсо Маркеш 0 0 0 0 2 2001 год: Алекс Йонг, Minardi. С 15 по 17 Гран При сезона 2 / 12 Фотограф: Minardi Formula 1 2001 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 0 0 0 0 3 Алекс Йонг 0 0 0 0 0 2003 и 2004 годы: Ярно Трулли, Renault. Весь сезон-2003 и с 1 по 15 Гран При сезона-2004 3 / 12 Фотограф: LAT Images 2003-2004 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 1 3 4 100 15 Ярно Трулли 1 1 3 79 16 2004 год: Жак Вильнев, Renault. С 16 по 18 Гран При сезона 4 / 12 Фотограф: LAT Images 2004 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 0 0 0 0 2 Жак Вильнев 0 0 0 0 1 2005 и 2006 годы: Джанкарло Физикелла, Renault 5 / 12 Фотограф: XPB Images 2005-2006 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 14 12 29 267 26 Джанкарло Физикелла 2 2 7 130 11 2007 год: Льюис Хэмилтон, McLaren 6 / 12 Фотограф: XPB Images 2007 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 4 2 12 109 8 Льюис Хэмилтон 4 6 12 109 9 2008 и 2009 годы: Нельсон Пике, Renault. Весь сезон-2008 и с 1 по 10 Гран При сезона-2009 7 / 12 Фотограф: Renault F1 2008-2009 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 2 1 4 87 27 Нельсон Пике 0 0 1 19 1 2009 год: Ромен Грожан, Renault. С 11 по 17 Гран При сезона 8 / 12 Фотограф: XPB Images 2009 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 0 0 0 18 7 Ромен Грожан 0 0 0 0 0 2010-2013 годы: Фелипе Масса, Ferrari 9 / 12 Фотограф: XPB Images 2010-2013 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 16 4 42 1029 58 Фелипе Масса 0 0 8 496 19 2014 год: Кими Райкконен, Ferrari 10 / 12 Фотограф: XPB Images 2014 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 0 0 2 161 16 Кими Райкконен 0 0 0 55 3 2015 и 2016 годы: Дженсон Баттон, McLaren 11 / 12 Фотограф: McLaren 2015-2016 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 0 0 0 65 24 Дженсон Баттон 0 0 0 37 13 2017 и 2018 годы: Стоффель Вандорн, McLaren. За девять Гран При до конца сезона 12 / 12 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images 2017-2018 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет Фернандо Алонсо 0 0 0 61 28 Стоффель Вандорн 0 0 0 21 3