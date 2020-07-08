Один против всех. Как Алонсо сражался с напарниками в Формуле 1
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За 17 лет выступлений в Формуле 1 у Фернандо Алонсо было 12 напарников. Согласно статистике, испанец оказывался лучше, чем почти каждый из них
В 2021 году Эстебан Окон станет тринадцатым напарником Фернандо Алонсо. Прежде чем прикидывать, на что может рассчитывать француз в борьбе с чемпионом, давайте вспомним, чего добивались предыдущие партнеры испанского пилота. Впервые эта галерея была опубликована на Motorsport.com 14 августа 2008 года. Сегодня мы размещаем ее повторно
Все машины Фернандо Алонсо в Формуле 1
Слайдер
Список
2001 год: Тарсо Маркеш, Minardi. С 1 по 14 Гран При сезона
1/12
Фотограф: Minardi Formula 1
|2001
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|0
|0
|0
|0
|11
|Тарсо Маркеш
|0
|0
|0
|0
|2
2001 год: Алекс Йонг, Minardi. С 15 по 17 Гран При сезона
2/12
Фотограф: Minardi Formula 1
|2001
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|0
|0
|0
|0
|3
|Алекс Йонг
|0
|0
|0
|0
|0
2003 и 2004 годы: Ярно Трулли, Renault. Весь сезон-2003 и с 1 по 15 Гран При сезона-2004
3/12
Фотограф: LAT Images
|2003-2004
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|1
|3
|4
|100
|15
|Ярно Трулли
|1
|1
|3
|79
|16
2004 год: Жак Вильнев, Renault. С 16 по 18 Гран При сезона
4/12
Фотограф: LAT Images
|2004
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|0
|0
|0
|0
|2
|Жак Вильнев
|0
|0
|0
|0
|1
2005 и 2006 годы: Джанкарло Физикелла, Renault
5/12
Фотограф: XPB Images
|2005-2006
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|14
|12
|29
|267
|26
|Джанкарло Физикелла
|2
|2
|7
|130
|11
2007 год: Льюис Хэмилтон, McLaren
6/12
Фотограф: XPB Images
|2007
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|4
|2
|12
|109
|8
|Льюис Хэмилтон
|4
|6
|12
|109
|9
2008 и 2009 годы: Нельсон Пике, Renault. Весь сезон-2008 и с 1 по 10 Гран При сезона-2009
7/12
Фотограф: Renault F1
|2008-2009
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|2
|1
|4
|87
|27
|Нельсон Пике
|0
|0
|1
|19
|1
2009 год: Ромен Грожан, Renault. С 11 по 17 Гран При сезона
8/12
Фотограф: XPB Images
|2009
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|0
|0
|0
|18
|7
|Ромен Грожан
|0
|0
|0
|0
|0
2010-2013 годы: Фелипе Масса, Ferrari
9/12
Фотограф: XPB Images
|2010-2013
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|16
|4
|42
|1029
|58
|Фелипе Масса
|0
|0
|8
|496
|19
2014 год: Кими Райкконен, Ferrari
10/12
Фотограф: XPB Images
|2014
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|0
|0
|2
|161
|16
|Кими Райкконен
|0
|0
|0
|55
|3
2015 и 2016 годы: Дженсон Баттон, McLaren
11/12
Фотограф: McLaren
|2015-2016
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|0
|0
|0
|65
|24
|Дженсон Баттон
|0
|0
|0
|37
|13
2017 и 2018 годы: Стоффель Вандорн, McLaren. За девять Гран При до конца сезона
12/12
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
|2017-2018
|Победы
|Поулы
|Подиумы
|Очки
|Квал. счет
|Фернандо Алонсо
|0
|0
|0
|61
|28
|Стоффель Вандорн
|0
|0
|0
|21
|3
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Тарсо Маркес
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Renault F1 Team , Minardi
|Автор
|Денис Буденков
Один против всех. Как Алонсо сражался с напарниками в Формуле 1
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