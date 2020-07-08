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16 июл.
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19 июл.
Первая тренировка через
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Отменен
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25 окт.
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29 окт.
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12 нояб.
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15 нояб.
Первая тренировка через
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Один против всех. Как Алонсо сражался с напарниками в Формуле 1

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Один против всех. Как Алонсо сражался с напарниками в Формуле 1
Автор:
8 июл. 2020 г., 13:05

За 17 лет выступлений в Формуле 1 у Фернандо Алонсо было 12 напарников. Согласно статистике, испанец оказывался лучше, чем почти каждый из них

В 2021 году Эстебан Окон станет тринадцатым напарником Фернандо Алонсо. Прежде чем прикидывать, на что может рассчитывать француз в борьбе с чемпионом, давайте вспомним, чего добивались предыдущие партнеры испанского пилота. Впервые эта галерея была опубликована на Motorsport.com 14 августа 2008 года. Сегодня мы размещаем ее повторно

Все машины Фернандо Алонсо в Формуле 1

Слайдер
Список

2001 год: Тарсо Маркеш, Minardi. С 1 по 14 Гран При сезона

2001 год: Тарсо Маркеш, Minardi. С 1 по 14 Гран При сезона
1/12

Фотограф: Minardi Formula 1

2001 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 0 0 0 0 11
Тарсо Маркеш 0 0 0 0 2

2001 год: Алекс Йонг, Minardi. С 15 по 17 Гран При сезона

2001 год: Алекс Йонг, Minardi. С 15 по 17 Гран При сезона
2/12

Фотограф: Minardi Formula 1

2001 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 0 0 0 0 3
Алекс Йонг 0 0 0 0 0

2003 и 2004 годы: Ярно Трулли, Renault. Весь сезон-2003 и с 1 по 15 Гран При сезона-2004

2003 и 2004 годы: Ярно Трулли, Renault. Весь сезон-2003 и с 1 по 15 Гран При сезона-2004
3/12

Фотограф: LAT Images

2003-2004 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 1 3 4 100 15
Ярно Трулли 1 1 3 79 16

2004 год: Жак Вильнев, Renault. С 16 по 18 Гран При сезона

2004 год: Жак Вильнев, Renault. С 16 по 18 Гран При сезона
4/12

Фотограф: LAT Images

2004 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 0 0 0 0 2
Жак Вильнев 0 0 0 0 1

2005 и 2006 годы: Джанкарло Физикелла, Renault

2005 и 2006 годы: Джанкарло Физикелла, Renault
5/12

Фотограф: XPB Images

2005-2006 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 14 12 29 267 26
Джанкарло Физикелла 2 2 7 130 11

2007 год: Льюис Хэмилтон, McLaren

2007 год: Льюис Хэмилтон, McLaren
6/12

Фотограф: XPB Images

2007 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 4 2 12 109 8
Льюис Хэмилтон 4 6 12 109 9

2008 и 2009 годы: Нельсон Пике, Renault. Весь сезон-2008 и с 1 по 10 Гран При сезона-2009

2008 и 2009 годы: Нельсон Пике, Renault. Весь сезон-2008 и с 1 по 10 Гран При сезона-2009
7/12

Фотограф: Renault F1

2008-2009 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 2 1 4 87 27
Нельсон Пике 0 0 1 19 1

2009 год: Ромен Грожан, Renault. С 11 по 17 Гран При сезона

2009 год: Ромен Грожан, Renault. С 11 по 17 Гран При сезона
8/12

Фотограф: XPB Images

2009 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 0 0 0 18 7
Ромен Грожан 0 0 0 0 0

2010-2013 годы: Фелипе Масса, Ferrari

2010-2013 годы: Фелипе Масса, Ferrari
9/12

Фотограф: XPB Images

2010-2013 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 16 4 42 1029 58
Фелипе Масса 0 0 8 496 19

2014 год: Кими Райкконен, Ferrari

2014 год: Кими Райкконен, Ferrari
10/12

Фотограф: XPB Images

2014 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 0 0 2 161 16
Кими Райкконен 0 0 0 55 3

2015 и 2016 годы: Дженсон Баттон, McLaren

2015 и 2016 годы: Дженсон Баттон, McLaren
11/12

Фотограф: McLaren

2015-2016 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 0 0 0 65 24
Дженсон Баттон 0 0 0 37 13

2017 и 2018 годы: Стоффель Вандорн, McLaren. За девять Гран При до конца сезона

2017 и 2018 годы: Стоффель Вандорн, McLaren. За девять Гран При до конца сезона
12/12

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

2017-2018 Победы Поулы Подиумы Очки Квал. счет
Фернандо Алонсо 0 0 0 61 28
Стоффель Вандорн 0 0 0 21 3

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Тарсо Маркес
Команды McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Renault F1 Team , Minardi
Автор Денис Буденков

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