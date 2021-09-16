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Формула 1 Новости

Один из руководителей покинет McLaren после 20 лет в команде

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Джонатан Нил застал последний расцвет команды

Один из руководителей покинет McLaren после 20 лет в команде

Джонатан Нил покидает свой пост в McLaren. Он уйдет из команды до конца нынешнего года. 

Нил пришел в McLaren в 2001 году на роль операционного директора, а в 2005 году стал управляющим директором команды. При нем команда завоевала свой последний титул в сезоне-2008. 

В 2015 году Нил де-факто стал исполнять роль руководителя команды, заменяя ее босса Рона Денниса на разных совещаниях. Когда в 2016 году Деннис покинул McLaren, Нил отошел от регулярного руководства командой, заняв один из высших постов в McLaren Group. До сегодняшнего дня он сохраняет этот пост, следя за процессами в McLaren Racing, McLaren Automotive и McLaren Applied Technologies. 

В последние годы McLaren отказалась от многих своих активов, в частности, продав McLaren Technology Centre. В следствие этих перемен Нил так же решил покинуть компанию.

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