Один год в качестве босса Скудерии. Бинотто подвел итоги

25 лет назад Маттиа Бинотто пришел в Ferrari простым инженером, а в 2019 году возглавил команду. От его старого кабинета технического директора до офиса руководителя команды в Маранелло всего девяносто шагов, меньше минуты ходьбы.

Некоторые из вещей Бинотто все еще находятся в старом офисе. «По правде говоря, я еще не совсем закончил с переездом, – рассказал он пресс-службе Ferrari. – Большая часть моих вещей все еще там. Кроме компьютера, доски и ручек, потому что без них я не могу. Еще не было времени, чтобы все перетащить».

Узнал о назначении из газеты

Бинотто не придает особого значения роли босса команды, и никогда не ставил себе целью возглавить Скудерию. «Это просто другая роль. Я не считаю ее более важной, это просто естественный рост», – рассказал он. Более того, оказывается, о своем назначении он узнал из газеты.

«7 января мне предстояло вылететь из Болоньи в Лондон, и в аэропорту я купил Gazzetta dello Sport. На первой полосе увидел объявление о том, что меня назначили руководителем команды, – вспоминает Маттиа события того дня. – Поэтому нам пришлось объявить об этом раньше, что было нелегко».

Будучи преемником Маурицио Арривабене, Бинотто провел первую презентацию новой машины в качестве босса команды 15 февраля. «Это была одна из самых красивых машин на последние годы. Презентация стала для меня очень эмоциональной. Там состоялся и дебют нашего хэштега #essereFerrari, который очень много значит для меня», – говорит он.

На старте сезона, несмотря на неутешительные результаты Ferrari, с удовольствием сидел на командном мостике. Можно было часто увидеть, как он снова и снова переводит взгляд с мониторов на боксы.

«После зимних тестов, который прошли действительно хорошо, мы ожидали многого, но вместо этого попали под холодный душ. Кроме того, гонка [в Мельбурне] стала для меня первой на командном мостике за 25 лет соревнований.

Когда я работал инженером, я всегда думал, что рано или поздно перестану посещать гонки. Я всегда думал, что буду скучать по тому, каково это – находиться на командном мостике. Сейчас моя роль заключается в том, чтобы убедиться, что все работает должны образом, поэтому очень важно следить за боксами. Мне просто нужно взглянуть на механиков, чтобы понять, что происходит. Для меня это важнее, чем пялиться на какие-то мониторы».

Маттиа не считает, что управленческая сторона стала более человечной и меньше связана с тем, чем он занимался всю жизнь – техническими вопросами.

«Я бы так не сказал, учитывая, что на девяносто процентов Gestione Sportiva состоит из технических специалистов. Теперь моя новая роль охватывает и остальные десять процентов: коммуникации, маркетинг, спонсорство, юридические вопросы.

Стало больше задач, для которых я, вероятно, менее квалифицирован. Можно сказать, что если раньше, как технический директор, я привык просто тратить, то теперь, будучи руководителем команды, я должен думать о том, чтобы создавать сбережения или даже приносить прибыль».

Человеческий фактор и политические игры

Управлять самой старейшей и известной командой в Формуле 1 вовсе не просто. Важно не пренебрегать человеческим фактором, однако стоить помнить, что Скудерия – большая и сложная машина, которая должна отлично работать.

Говоря о своем подходе, Маттиа отметил: «Отчасти это связано с моим инженерным образованием и с тем, что я вырос в Швейцарии: я убежден, что очень важно следовать строгим процедурам. Это и помогает мне управлять такой большой структурой, как наша.

С одной стороны, правда, что нужно заботиться об отношениях с людьми. Но с другой стороны, команда – это сложная машина, которая должна работать идеально. Прежде всего в Ф1 все должно функционировать эффективно и действенно. Проблема не в том, чтобы разработать что-то с тысячью лошадиных сил. А в том, чтобы сделать это раньше других. Поэтому наличие эффективных процессов имеет важное значение».

В дополнение к слаженной команде, сильной паре пилотов и быстрой машине в Ф1 важно не забывать про еще один аспект – политический.

«В Ф1 стоит задача не только техническая и спортивная, но и политическая. В этом плане терять бдительность нельзя. Недостаточно иметь конкурентоспособную машину и отличных гонщиков. Я не ожидал, что этот аспект потребует столько усилий», – признался Бинотто.

Главные моменты 2019 года и надежды на 2020-й

Руководитель Скудерии выделил главные разочарования прошедшего сезона: «После разочарования в Австралии я выбрали бы Гран При Бахрейна. Победа была уже в кармане, но затем превратилась в дым из-за проблем с надежностью. И Канада, где Себастьян выиграл, но потом был наказан. Но после летних каникул победы в Спа, Монце и Сингапуре частично компенсировали те разочарования».

Имея годичный опыт, в конце февраля Бинотто отправится на зимние тесты, однако прежде примет участие в презентации машины Ferrari 11 февраля в городе Реджо-Эмилия. В новом сезоне Маттиа вновь ожидает высокого давления и сильных соперников: «Уровень конкуренции никогда не был столь высоким. У нас есть все необходимое, чтобы преуспеть, но ничего не стоит принимать как должное, потому что наши противники, как и мы, тоже прибавляют».