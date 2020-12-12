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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

Один босс Ferrari болеет, другой – увольняется… Что вообще происходит?

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Один босс Ferrari болеет, другой – увольняется… Что вообще происходит?
Автор:
, Главный редактор

Спортивный директор команды поделился мнением о причинах отставки генерального директора Ferrari и новостями о выздоровлении Маттиа Бинотто

В первые дни Гран При Абу-Даби появилось сразу две неприятных новости о руководящем составе компании и команды Ferrari. Руководитель гоночной команды Маттиа Бинотто, планировавший присутствовать на гонке, из-за плохого самочувствия улетел в Италию. А позже стало известно об отставке «по личным обстоятельствам» Луи Камильери – генерального директора всей итальянской компании.

Комментировать ситуацию в паддоке трассы «Яс-Марина» пришлось спортивному директору итальянского коллектива Лорану Мекису.

«Если говорить об отставке Луи, это было абсолютной неожиданностью, – рассказал француз журналистам в пятницу. – Никто из нас даже не подозревал ни о чем подобном. Недавно Луи весьма тяжело перенес COVID – угрозы жизни не было, но ему пришлось непросто. Но я уверен, это не было единственной причиной. Думаю, на этом этапе жизни твои достижения и твой опыт заставляют тебя взглянуть на жизнь по-новому, по-другому расставить приоритеты.   

Конечно, нам жаль терять такого человека – ибо уровень поддержки с его стороны всегда был просто невероятным. И когда в будущем мы добьемся успеха, то непременно вспомним и о Луи как об одном из соавторов этого успеха.

Что касается Маттиа, то он был не в лучшей форме еще в понедельник и вторник, пока мы еще оставались в Бахрейне. И врачи посоветовали ему поехать в Италию, чтобы вылечиться как следует. Это никак не связано с COVID.

Сейчас Маттиа чувствует себя лучше, процесс восстановления проходит хорошо. И он весьма активен: сегодня мы созвонились уже раз десять, наверное. Так что, я уверен: хотя Маттиа не будет с нами на треке, он будет держать с нами связь на протяжении всего уик-энда – и ситуация нормализуется совсем скоро».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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