«Начал всерьез волноваться». Окон проболел зимой полтора месяца
Гонщик Alpine рассказал, что из-за легочного вируса не мог как следует готовиться к предстоящему сезону Ф1
Команда Alpine последней в Ф1 провела презентацию перед сезоном 2023 года – церемония прошла поздно вечером в четверг в Лондоне.
Эстебан Окон, который завершил прошедший чемпионат на восьмой позиции в личном зачете, повторим собственное высшее достижение, признался, что зимой у него не получилось отдохнуть. Вскоре после финала в Абу-Даби у француза диагностировали легочное заболевание, которое оказалось неожиданно серьезным.
«Я полтора месяца практически не мог заниматься в зале, – рассказал он. – Мне просто не удавалось выйти на необходимый уровень. Но в итоге благодаря помощи команды и моих тренеров я все же обрел ту форму, какая была в конце прежнего года.
Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Но убедился, что эти вирусы очень сильны, и с ними следует соблюдать осторожность».
Гонщик добавил: «Во время болезни я пробовал делать какие-то упражнения, но все было плохо: даже во время пешей прогулке сердечный ритм начинал зашкаливать.
Из-за этого я начал всерьез волноваться, пытался восстановиться как можно быстрее и вернуться к полным нагрузкам, но долгое время ничего не происходило. Ситуация не менялась, и я стал всерьез переживать. И только потом наступило резкое улучшение».
Перед сезоном-2021 другой гонщик Alpine Фернандо Алонсо попал в аварию во время велопрогулки, из-за чего попал в больницу и вынужден был сделать операцию.
Однако Окон заверил, что его состояние здоровья «по многим параметрам превышает значения 2022 года».
Он объяснил: «В какой-то момент я испугался, что слабость вообще не пройдет. Человеческое тело – очень странный механизм. Его нельзя починить так быстро, как мы чиним машины, и это порой раздражает. Но с этим ничего не поделать».
Сериал от Netflix позволил узнать, почему Haas не взяла Риккардо
«Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23
Самое важное:
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.