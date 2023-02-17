«Начал всерьез волноваться». Окон проболел зимой полтора месяца

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Команда Alpine последней в Ф1 провела презентацию перед сезоном 2023 года – церемония прошла поздно вечером в четверг в Лондоне.

Эстебан Окон, который завершил прошедший чемпионат на восьмой позиции в личном зачете, повторим собственное высшее достижение, признался, что зимой у него не получилось отдохнуть. Вскоре после финала в Абу-Даби у француза диагностировали легочное заболевание, которое оказалось неожиданно серьезным.

«Я полтора месяца практически не мог заниматься в зале, – рассказал он. – Мне просто не удавалось выйти на необходимый уровень. Но в итоге благодаря помощи команды и моих тренеров я все же обрел ту форму, какая была в конце прежнего года.

Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Но убедился, что эти вирусы очень сильны, и с ними следует соблюдать осторожность».

Гонщик добавил: «Во время болезни я пробовал делать какие-то упражнения, но все было плохо: даже во время пешей прогулке сердечный ритм начинал зашкаливать.

Из-за этого я начал всерьез волноваться, пытался восстановиться как можно быстрее и вернуться к полным нагрузкам, но долгое время ничего не происходило. Ситуация не менялась, и я стал всерьез переживать. И только потом наступило резкое улучшение».

Перед сезоном-2021 другой гонщик Alpine Фернандо Алонсо попал в аварию во время велопрогулки, из-за чего попал в больницу и вынужден был сделать операцию.

Однако Окон заверил, что его состояние здоровья «по многим параметрам превышает значения 2022 года».

Он объяснил: «В какой-то момент я испугался, что слабость вообще не пройдет. Человеческое тело – очень странный механизм. Его нельзя починить так быстро, как мы чиним машины, и это порой раздражает. Но с этим ничего не поделать».