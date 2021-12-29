Очки за кибергонки и экипаж М+Ж. Главные инновации 2021 года

Каждый сезон в гонках болельщики сталкиваются с массой всего нового: новые составы команд и машины, новые чемпионы и неудачники, новые рекорды и антирекорды... Но в 2021 году было немало и принципиально нового – от чемпионата, где не постеснялись выставить свои команды Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, до длившегося до последнего гоночного уик-энда «бумажного» сражения между Mercedes и Toyota.

Инновация в начислении очков: реальные баллы за виртуальные гонки

Свершилось! Кто-то назовет это революцией, кто-то – пробитым дном. Но в чемпионате GT World Challenge Europe в 2021 году стали давать реальные очки за виртуальные этапы! То есть вы можете весь год сражаться и побеждать на реальных трассах, но противник добьется успеха в виртуальном мире – и благодаря этому вырвет у вас титул!

В теории. На практике все вышло не так радикально. Напомним, что в турнире GT World Challenge Europe есть два типа этапов и два отдельных под-зачета – спринтерские этапы (две часовых гонки за уик-энд) и длинные гонки. Вместе с каждой длинной гонкой, победа в которой приносит минимум 25 очков, проводилась виртуальная гонка, за победу в которой начислялось... 3 очка (причем только в командный зачет). То есть за год команда могла заработать в виртуальном мире максимум 15 очков. А разрыв между двумя лучшими коллективами по итогам сезона составил 26,5 балла. То есть на самом деле виртуальные гонки ничего не изменили. Пока.

Фото: SRO

Но, собственно, зачем вообще организаторам гоночных серий нужны виртуальные чемпионаты? Все просто: стоимость проведения таких заездов многократно ниже, чем у реальных этапов. При этом борьба там не менее жесткая, графика у современных гоночных симуляторов достигла большого прогресса в реалистичности, показывать рекламу спонсоров можно и там.

Остаются два нюанса: как завлечь в виртуальные гонки именитых участников, а с ними и зрителей? Вот в World GT Challenge и пошли на эксперимент, создав для реальных команд стимул выступать в виртуальном мире.

Пока не совсем ясно, насколько этот эксперимент был удачен. Но организаторы серии не намерены его прекращать – а там, гляди, и устроители других гонок подтянутся. Тем более, что новое поколение пилотов уже не воротит носы от виртуальных заездов.

Инновация в структуре уик-энда: спринты в Формуле 1

Спринтерские гонки не являются новостью для мирового автоспорта, но в рамках чемпионата мира Ф1 они появились только в 2021 году. И лишь в порядке эксперимента – на 3-х этапах Ф1 из 22-х. Квалификацию на таких этапах проводили в пятницу (сдвинув ее на более позднее время), а во второй половине дня субботы ее место заняла гонка на дистанцию около 100 км. Призеры которой получали три первых места на старте воскресного заезда и от 3 до 1 очка в общий зачет.

Многие знающие люди ожидали, что в таких заездах никто не захочет рисковать и пилоты будут лишь караулить ошибки соперников. Однако по итогам первого же спринта (в Сильверстоуне) только четыре гонщика сохранили позиции до финиша. К примеру, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон поменялись местами, а Серхио Перес после разворота откатился в хвост пелотона. А настоящей феерией стал спринт в Бразилии, где стартовавший последним из-за дисквалификации Льюис Хэмилтон по ходу дистанции отыграл 15 позиций!

Пьер Гасли в квалификации Гран При Италии стал 6-м, а воскресную гонку начал лишь с 20-й позиции – после контакта с соперником на старте спринта и последовавшего за этим вылета с трассы Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Правда, были и спорные моменты. К примеру, все привыкли считать, что поул (как статистический показатель) является наградой за самый быстрый круг – а на 3-х спринтерских этапах этого года поул засчитывался победителю спринта. Поэтому в новом году нас с высокой долей вероятности ждут изменения.

Первое и главное: спринты станут полноценными гонками, а не неким подобием квалификации. То есть даже на спринтерских этапах стартовый порядок в воскресной гонке будет определяться пятничной квалификацией (и поул будет доставаться автору самого быстрого круга в решающем сегменте квалификации). А спринтерская гонка станет почти полноценной – так как за нее будут давать куда больше очков. Впрочем, официально все эти новшества еще не внесены в спортивный регламент.

Инновация в статистике: рейтинг Motorsport.com

Если бы кто-то сделал такой рейтинг до нас, мы с удовольствием пользовались бы им. Но на деле пришлось все сделать самим. Идея проста – подсчитать, какой автомобильный бренд добился больших успехов в автоспорте. Привести к единому знаменателю победы на самых разных трассах, от песков «Дакара» до асфальта Монако.

Мы выбрали самые престижные турниры – имеющие статус чемпионата или Кубка мира, – плюс несколько культовых гонок (к примеру, суточный марафон в Ле-Мане и 500-мильную гонку в Индианаполисе). Учли значимость каждой из гоночных серий, число участников уровень конкуренции. Точнее – учитывали регулярно, подсчитывая набранные марками баллы после почти каждого гоночного уик-энда и обновляя сводную таблицу.

Фото: Autosport

Поначалу было не особо весело: Toyota, разжившись приличным количеством баллов за хорошие результаты на «Дакаре», рванула в отрыв, регулярно пополняя счет благодаря успехам в WRC, бахах и ралли-рейдах. Но как только стартовала Формула 1, японцев семимильными шагами стал догонять Mercedes. Немцы участвовали лишь в двух турнирах (Ф1 и Формула Е) против четырех у Toyota – но оба этих турнира входили в число трех самых престижных. И когда летом Mercedes получил бонусные баллы за два титула в Формуле Е, то надолго закрепился на первой строчке.

Однако японцы не сдавались: Кубок мира по бахам, WEC, вышая лига чемпионата мира по ралли – везде они взяли по два титула. И имели хорошие шансы взять еще два на финальном этапе Кубка мира по ралли-рейдам. Который проходил в Саудовской Аравии почти в те же дни, что и решающий этап Формулы 1 в Абу-Даби. То есть в нашем рейтинге тоже все решил последний гоночный уик-энд сезона! Решил в пользу Toyota – когда представители японской марки стали лучшими в обоих зачетах Кубка мира, а вот Льюис Хэмилтон упустил чемпионский титул в личном зачете.

Инновация в техтребованиях: гиперкары в «Ле-Мане»

Многим болельщикам не нравилось доминирование Mercedes в Формуле 1, но оно выглядело невероятно увлекательным на фоне последних четырех лет в высшей лиге чемпионата WEC. Порой число машин на старте сокращалось до трех, а если на отдельных этапах победы и ускользали от заводской команды Toyota – это было возможным исключительно благодаря пересчитанному в нужную сторону гандикапу. Дав конкурентам японцев возможность отличиться, организаторы откатывали все назад – и Toyota выигрывала сезон за сезоном и «Ле-Ман» за «Ле-Маном»...

Было понятно, что класс LMP1 – это путь в никуда. Поэтому он уступил место т.н. гиперкарам – категории, которая (на контрасте с пафосным названием) позволила заметно снизить себестоимость машин. Ограничение ключевых показателей, требования к использованию отдельных узлов от серийных машин, запрет на применение тех или иных материалов и технологий – технический регламент перетряхнули более чем основательно. И это сработало: к примеру, гиперкар взялась построить (и построила) основанная американским миллионером команда Scuderia Cameron Glickenhaus, занимающаяся мелкосерийным выпуском спортивных машин и даже рядом с Toyota не стоявшая по размаху бизнеса.

Гиперкары Glickenhaus и Toyota во время суточного марафона в Ле-Мане Фото: TOYOTA GAZOO Racing

К тому же, новый класс LMH примерно уравнен в скорости с категорий LMDh, которая в следующем году появится в ранге топовой в американских гонках на выносливость. Сравнительно дешевая машина, на которой можно выступать по обе стороны Атлантики – это уже что-то...

Первый сезон новой категории прошел так себе: на первый этап два новеньких гиперкара выкатила только Toyota – Scuderia Cameron Glickenhaus присоединилась к пелотону позже и осмысленный вызов японцам бросить не смогла. Разве что на старте «Ле-Мана» Оливье Пла за рулем одной из машин SCG наподдал сзади Toyota под номером 8 – что, впрочем, не помешало «восьмерке» выиграть. Так что, закончилось все очередным скучным успехом команды из Страны восходящего солнца.

Но маховик нового класса потихоньку раскручивается. В следующем году в гонки на выносливость возвращается Peugeot, в 2023 году свои машины обещают вывести на старт Porsche, Audi, BMW, Cadillac – и даже Ferrari, которой после введения в Ф1 ограничения на расходы надо найти применение «лишним» людям и ресурсам. Последнее событие станет историческим: ведь заводская команда Скудерии вернется в высшую лигу гонок на выносливость после паузы длиной в полвека!

Одна сплошная инновация: турнир Extreme E

Казалось бы, еще вчера мы задавались вопросом о том, имеет ли Формула Е право на существование. А в 2021 году те же люди, что создали электрическую формулу, успешно провели гонки на электрических же внедорожниках.

Идея, на первый взгляд, казалась нереализуемой. Внедорожники интересны в первую очередь своей выносливостью – то есть качеством, которым не обладают электромобили с по определению ограниченным запасом хода. Но создатели Extreme E нашли выход, смешав а одном коктейле электрические технологии, бездорожье и формат, близкий с ралли-кроссу. Получились быстрые заезды по пересеченной местности на короткие дистанции.

Вообще по числу инноваций Extreme E затмевает почти все остальное, что было придумано и апробировано в 2021 году. Например, только в этом чемпионате экипажи в обязательном порядке должны состоять из одного мужчины и одной женщины. Что максимально уравняло спортсменов и спортсменок в правах: успех одного может быть стать бесполезным после провала другой – или наоборот.

Фото: Sam Bagnall / Motorsport Images

Вдобавок организаторы серии смогли привлечь в нее настоящих звезд мирового автоспорта. В качестве владельцев команд выступили сразу три чемпиона Формулы 1: Льюис Хэмилтон, Нико Росберг и Дженсон Баттон (последний даже сам стартовал в одной из гонок).

А список пилотов включал Себастьяна Леба, Карлоса Сайнса-старшего, чемпиона ралли-кросса Йохана Кристофферссона, чемпионку W Series Джейми Чедвик и единственную женщину, побеждавшую в «Дакаре» – Ютту Кляйншмидт.

В итоге в пяти гонках команды Хэмилтона и Росберга умудрились набрать абсолютно равное количество очков – но последняя выиграла сезон за счет большего числа побед. И в целом получилось ярко и зрелищно.

Что дальше?

2022 год обещает быть не менее инновационным. Нас ожидают гибридные автомобили в мировом ралли, возвращение граунд-эффекта в Формулу 1, сочетание моторов из DTM и Формулы Е в одном внедорожнике для «Дакара» и даже гонки на электросамокатах. Ждите!