Предыдущая / FIA отменила техническую директиву, направленную на борьбу с болтанкой Следующая / Alpine попробовала списать штрафные баллы Гасли, но ей не дали
Формула 1 Новость

«Очерняли нас в глазах спонсоров». Хорнер пожаловался на соперников

Глава Red Bull Racing назвал подлостью действия конкурентов, которые пытались использовать сложности команды в своих интересах

Автор:
«Очерняли нас в глазах спонсоров». Хорнер пожаловался на соперников
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В Формуле 1 борьба за влияние идет на всех уровнях. Когда на кону стоят сотни миллионов призовых, не бывает плохих способов в сражении с соперниками. 

Кристиан Хорнер привел очень яркий пример того, что происходит за кулисами Формулы 1, рассказав о событиях прошлой осени. Тогда FIA нашла в бюджете RBR за 2021 год превышение лимита. И хотя оно оказалось весьма незначительным, скандал вокруг команды вышел громким – и многим, конечно же, захотелось использовать его себе на благо. 

«Эта история очень здорово ударила по нашему имиджу, – признался британец в интервью iNews. – И соперники воспользовались ей. Одна из команд даже связалась с нашими спонсорами и партнерами, уверяя, что теперь сотрудничество с Red Bull вредит их брендам. Это было ударом ниже пояса».

Он добавил: «Моя супруга любит повторять, что от дружеского хлопка по спине до пинка по заднице – всего десяток сантиметров. Но для меня прежде всего важно оставаться в гармонии с теми решениями, которые я принимаю. Такова уж моя жизнь».

По словам Хорнера, Формула 1 устроена так, что без стремления обернуть любую ситуацию себе на пользу тут едва ли возможно рассчитывать на успех.

«Здесь постоянно происходят какие-то события, влияющие на ход игры, – сказал глава Red Bull Racing. – И ты можешь не сомневаться, что соперники сразу будут искать возможность получить преимущество. Это часть игры. Обретая опыт, ты начинаешь понимать, как справляться со всем этим.

Скажем, перед сезоном-2022 у нас были довольно умеренные ожидания. Правила изменились так, как не менялись 30 последних лет. В Mercedes построили машину, не похожую ни на одну другую. В тот момент я сомневался, не ошиблись ли мы, не проглядели ли что-то в правилах». 

Как известно, команда из Милтон-Кинса разгромила соперников в том чемпионате, а в нынешнем продолжила доминирование, заработав в двух первых Гран При 87 очком из 88 возможных. При этом за превышение лимита бюджетов, с которого началась эта история, RBR ограничили по работе в аэродинамической требе. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

FIA отменила техническую директиву, направленную на борьбу с болтанкой

Alpine попробовала списать штрафные баллы Гасли, но ей не дали
Больше от
Базиль Давуан
Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP

Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP

MotoGP
Гран При Португалии

Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP Стартовая решетка Гран При Португалии MotoGP

Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт

Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт

WRC

Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт Ожье назвал следующий этап WRC, где выйдет на старт

В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли

В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли

Формула 1

В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли В Alpine придумали теорию заговора. А потом сами опровергли

Больше от
Кристиан Хорнер
Хорнер вспомнил, как уволил Штайнера из Red Bull

Хорнер вспомнил, как уволил Штайнера из Red Bull

Формула 1

Хорнер вспомнил, как уволил Штайнера из Red Bull Хорнер вспомнил, как уволил Штайнера из Red Bull

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки «Вибрации вернулись». Макс объяснил, что напугало его по ходу гонки

«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса

«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса

Формула 1

«Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса «Они видят во мне злодея». Хорнер обиделся на болельщиков Льюиса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Формула 1

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео

Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео

Формула 1
Гран При Австралии

Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео Риккардо вернулся за руль Red Bull F1: фото и видео

По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса

По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса

Формула 1

По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса По силам ли Пересу побороться с Ферстаппеном? Вот что ответил Масса

Самое важное:

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

F1 Формула 1

Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull Технический анализ: Простое объяснение силы DRS на Red Bull

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

F1 Формула 1

«Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes «Не понимаю, зачем это скрывать». Экс-сотрудник раскрыл силу Mercedes

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

F1 Формула 1

Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею Норрис попросил McLaren вернуть чемпионскую ливрею

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

F1 Формула 1

Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит? Доменикали предложил отменить тренировки Ф1. Что это значит?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.