«Очерняли нас в глазах спонсоров». Хорнер пожаловался на соперников

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В Формуле 1 борьба за влияние идет на всех уровнях. Когда на кону стоят сотни миллионов призовых, не бывает плохих способов в сражении с соперниками.

Кристиан Хорнер привел очень яркий пример того, что происходит за кулисами Формулы 1, рассказав о событиях прошлой осени. Тогда FIA нашла в бюджете RBR за 2021 год превышение лимита. И хотя оно оказалось весьма незначительным, скандал вокруг команды вышел громким – и многим, конечно же, захотелось использовать его себе на благо.

«Эта история очень здорово ударила по нашему имиджу, – признался британец в интервью iNews. – И соперники воспользовались ей. Одна из команд даже связалась с нашими спонсорами и партнерами, уверяя, что теперь сотрудничество с Red Bull вредит их брендам. Это было ударом ниже пояса».

Он добавил: «Моя супруга любит повторять, что от дружеского хлопка по спине до пинка по заднице – всего десяток сантиметров. Но для меня прежде всего важно оставаться в гармонии с теми решениями, которые я принимаю. Такова уж моя жизнь».

По словам Хорнера, Формула 1 устроена так, что без стремления обернуть любую ситуацию себе на пользу тут едва ли возможно рассчитывать на успех.

«Здесь постоянно происходят какие-то события, влияющие на ход игры, – сказал глава Red Bull Racing. – И ты можешь не сомневаться, что соперники сразу будут искать возможность получить преимущество. Это часть игры. Обретая опыт, ты начинаешь понимать, как справляться со всем этим.

Скажем, перед сезоном-2022 у нас были довольно умеренные ожидания. Правила изменились так, как не менялись 30 последних лет. В Mercedes построили машину, не похожую ни на одну другую. В тот момент я сомневался, не ошиблись ли мы, не проглядели ли что-то в правилах».

Как известно, команда из Милтон-Кинса разгромила соперников в том чемпионате, а в нынешнем продолжила доминирование, заработав в двух первых Гран При 87 очком из 88 возможных. При этом за превышение лимита бюджетов, с которого началась эта история, RBR ограничили по работе в аэродинамической требе.