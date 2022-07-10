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После стремительного прорыва в субботнем спринте Серхио Перес начинал главную гонку в Шпильберге пятым. Мексиканец после третьего поворота смог поравняться с Джорджем Расселлом и атаковал соперника по внешнему радиусу на входе в четвертый.

Пилоту Red Bull удалось выйти вперед на половину корпуса, но на разгоне Расселл задел заднее колесо его машины, после чего Серхио оказался в гравии.

«Я уже явно был впереди, – рассказал Перес на медиа-сессии. – Так что Джордж должен был контролировать свою машину, однако он этого не сделал, и все закончилось контактом.

Я в тот момент уже не мог ничего предпринять. Я оставил ему достаточно места, а сам был почти у самого гравия, чтобы убедиться, что он тоже поместится в поворот и мы вдвоем преодолеем его».

Он добавил: «Я очень удивлен, что гонщик уровня Джорджа совершает такие маневры. В любом случае, мне обидно за себя и команду, так как в этот раз у нас были хорошие возможности

Перес смог вернуться на асфальт и продолжить гонку, но на 25-м круге окончательно сошел. Говоря о причинах этого шага, мексиканец пояснил: «Повреждения машины оказались слишком серьезными, чтобы продолжать. Обидно. Эти сходы очень болезненны, особенно когда ведешь спор за титул. Но это гонки».

Дополнительная информация: Адам Купер