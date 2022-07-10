Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Сайнс: Ничто не предвещало взрыва мотора Следующая / Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

«Очень странно для гонщика его уровня». Расселл удивил Переса

Борьба в Гран При Австрии по сути закончилась для Серхио Переса на первом же круге после контакта с соперником из Mercedes

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
«Очень странно для гонщика его уровня». Расселл удивил Переса
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После стремительного прорыва в субботнем спринте Серхио Перес начинал главную гонку в Шпильберге пятым. Мексиканец после третьего поворота смог поравняться с Джорджем Расселлом и атаковал соперника по внешнему радиусу на входе в четвертый. 

Пилоту Red Bull удалось выйти вперед на половину корпуса, но на разгоне Расселл задел заднее колесо его машины, после чего Серхио оказался в гравии. 

«Я уже явно был впереди, – рассказал Перес на медиа-сессии. – Так что Джордж должен был контролировать свою машину, однако он этого не сделал, и все закончилось контактом. 

Я в тот момент уже не мог ничего предпринять. Я оставил ему достаточно места, а сам был почти у самого гравия, чтобы убедиться, что он тоже поместится в поворот и мы вдвоем преодолеем его».  

Он добавил: «Я очень удивлен, что гонщик уровня Джорджа совершает такие маневры. В любом случае, мне обидно за себя и команду, так как в этот раз у нас были хорошие возможности

Перес смог вернуться на асфальт и продолжить гонку, но на 25-м круге окончательно сошел. Говоря о причинах этого шага, мексиканец пояснил: «Повреждения машины оказались слишком серьезными, чтобы продолжать. Обидно. Эти сходы очень болезненны, особенно когда ведешь спор за титул. Но это гонки».

Читайте также:

Дополнительная информация: Адам Купер

Поделились
Комментарии
Сайнс: Ничто не предвещало взрыва мотора
Предыдущая новость

Сайнс: Ничто не предвещало взрыва мотора
Следующая новость

Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша

Магнуссен: Я молился, чтобы машина доехала до финиша
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов
Формула 1

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность Гран При Австрии
Формула 1

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность

Марко: Мы предупредили Переса – не обгонять в том повороте Гран При Австрии
Формула 1

Марко: Мы предупредили Переса – не обгонять в том повороте

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену Гран При Австрии
Формула 1

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену

«Токсичный, слишком милый, нестабильный». Марко высказался о пилотах Red Bull
Формула 1

«Токсичный, слишком милый, нестабильный». Марко высказался о пилотах Red Bull

Судьи аннулировали круги Переса. Он стартует 13-м Гран При Австрии
Формула 1

Судьи аннулировали круги Переса. Он стартует 13-м

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии Гран При Австрии
Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче Гран При Австрии
Формула 1

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Гран При Австрии
Формула 1

Гран При Австрии: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов
Формула 1 Формула 1

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность
Формула 1 Формула 1

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.