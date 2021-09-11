«Очень скучные и ничего не приносят». Перес раскритиковал спринты

Этап в Италии стал вторым в нынешнем сезоне Формулы 1, когда пилоты проводят две гонки – спринтерскую в субботу и главную в воскресенье.

Как и в Сильверстоуне, где этот формат был опробован впервые, кроткий заезд в Монце получился небогатым на события – первая восьмерка финишировала в том же порядке, в каком завершила первый круг.

Между тем, в руководстве Ф1 уверены, что идея со спринтами понравилась как болельщикам, так и участникам чемпионата. Хотя отдельные претензии действительно можно было услышать, резкой критики действительно не было.

Однако в Монце она прозвучала – из уст Серхио Переса, который провел субботний заезд в споре с Лэнсом Строллом за девятое место.

«В этих гонках ничего не происходит, – сказал мексиканец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Я не вижу никакой пользы от того, что они есть.

Думаю, зрители тоже считают их скучными, как и пилоты. И если говорить честно, спринты ничего не приносят».

Перес добавил: «В нынешнем формате, как мне кажутся, в них нет смысла. Понятно, что их цель – улучшить качество шоу. Надо понять, довольны ли болельщики».

В нынешнем сезоне Формула 1 запланировала три Гран При в экспериментальном формате. После Британии и Италии спринт должен пройти и в бразильском Сан-Паулу.

По мнению Переса, при решении о будущем этой идеи спорту важно помнить как о позитивных, так и о негативных сторонах.

«Проблема в том, что с нынешними машинами Ф1 для обгона необходимо очень большое преимущество в скорости, – объяснил Серхио. – Достичь его возможно, нужен большой износ шин. Вдобавок, для проверки формата выбрали не самые удачные трассы. Но какие подошли бы лучше – даже не знаю.

Дело в том, что спринты очень короткие, потому фактор износа не проявляет себя».

Он добавил: «Болельщики хотят видеть больше обгонов, но с нынешними правилами этого в принципе сложно добиться».