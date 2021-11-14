Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / «Мы примем меры». Mercedes пообещал разобраться с судьями и FIA Следующая / Хэмилтону назначили денежный штраф за непристегнутый ремень
Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

«Очень достойно». Мазепин подвел итоги этапа в Сан-Паулу

Автор:
, Ответственный редактор

Российский пилот Формулы 1 объяснил, почему уик-энд на «Интерлагосе» доставил ему позитивные эмоции

«Очень достойно». Мазепин подвел итоги этапа в Сан-Паулу

Пятничная квалификация и субботний спринт оказались не слишком успешными для Никиты Мазепина: оба раза он стал 20-м и последним. 

Однако в главной гонке ему удалось хорошо стартовать, отыграв три позиции на первом круге. На втором Никита опередил Мика Шумахера, а затем и вовсе стал 14-м после столкновения соперников впереди. Он довольно долго удерживался на этой строчке, однако затем уступил соперникам из других команд и финишировал на 17-й строчке впереди своего немецкого напарника. 

«Первый круг вышел классным: я смог стартовать без пробуксовки, очень здорово проехать два первых поворота, а затем все сделать правильно в четвертом», – рассказал гонщик репортерам. 

Однако главный позитив Мазепин увидел в ином.

«Гонка доставила удовольствие, но самым главным я бы назвал то, как моя гоночная бригада отработала три последних уик-энда, – рассказал он. – Речь об анализе – что хорошо, что плохо. Сейчас это получается лучше, чем когда-либо прежде по ходу сезона.

Во вчерашнем спринте баланс уже был неплохим, но после вечернего исследования мы внесли еще кое-какие изменения. Всю гонку машина ехала очень стабильна и была приятной в управлении. Не думаю, что мы могли выступить лучше – и рад за самого себя, что даже с учетом последних перемен бригада осталась единой.

Сегодня мне даже удавалось соперничать с другими гонщиками, что стало приятным сюрпризом, если вспомнить, с чего мы начинали в первой тренировке. Так что уик-энд получился очень достойным, теперь я жду Катара».

Читайте также:

Дополнительная информация: Адам Купер

Поделились
Комментарии
«Мы примем меры». Mercedes пообещал разобраться с судьями и FIA
Предыдущая новость

«Мы примем меры». Mercedes пообещал разобраться с судьями и FIA
Следующая новость

Хэмилтону назначили денежный штраф за непристегнутый ремень

Хэмилтону назначили денежный штраф за непристегнутый ремень
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Хэмилтона вызвали к судьям из-за расстегнутого ремня безопасности Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтона вызвали к судьям из-за расстегнутого ремня безопасности

Хэмилтон выиграл в Сан-Паулу после острой дуэли с Ферстаппеном Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтон выиграл в Сан-Паулу после острой дуэли с Ферстаппеном

Баньяя выиграл прощальную гонку Росси в MotoGP Гран При Валенсии
MotoGP

Баньяя выиграл прощальную гонку Росси в MotoGP

Никита Мазепин Больше от
Никита Мазепин
Инженеры Мазепина покидают Haas один за другим. В чем дело? Гран При Бразилии
Формула 1

Инженеры Мазепина покидают Haas один за другим. В чем дело?

Мазепин пожаловался на текучку кадров в Haas Гран При Бразилии
Формула 1

Мазепин пожаловался на текучку кадров в Haas

Ошибка в Сан-Паулу расстроила Мазепина до слез Гран При Бразилии
Формула 1

Ошибка в Сан-Паулу расстроила Мазепина до слез

Haas F1 Team Больше от
Haas F1 Team
Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях Гран При Бразилии
Формула 1

Гран При Бразилии: дуэли в квалификациях

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль
Формула 1

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa? Гран При Мексики
Формула 1

Только клиенты Ferrari еще не cменили моторы. В чем причинa?

Самое важное:

Mercedes опровергла появление DAS 2.0. Что же тогда на видео?
Формула 1 Формула 1

Mercedes опровергла появление DAS 2.0. Что же тогда на видео?

Слезы, боль и достоинство. Как Мазепин провел Гран При Бразилии
Формула 1 Формула 1

Слезы, боль и достоинство. Как Мазепин провел Гран При Бразилии

McLaren опроверг факт своей продажи Audi. Но вопросы остались
Формула 1 Формула 1

McLaren опроверг факт своей продажи Audi. Но вопросы остались

Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен объяснил «выдавливание» Хэмилтона износом шин

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.