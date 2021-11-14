«Очень достойно». Мазепин подвел итоги этапа в Сан-Паулу
Российский пилот Формулы 1 объяснил, почему уик-энд на «Интерлагосе» доставил ему позитивные эмоции
Пятничная квалификация и субботний спринт оказались не слишком успешными для Никиты Мазепина: оба раза он стал 20-м и последним.
Однако в главной гонке ему удалось хорошо стартовать, отыграв три позиции на первом круге. На втором Никита опередил Мика Шумахера, а затем и вовсе стал 14-м после столкновения соперников впереди. Он довольно долго удерживался на этой строчке, однако затем уступил соперникам из других команд и финишировал на 17-й строчке впереди своего немецкого напарника.
«Первый круг вышел классным: я смог стартовать без пробуксовки, очень здорово проехать два первых поворота, а затем все сделать правильно в четвертом», – рассказал гонщик репортерам.
Однако главный позитив Мазепин увидел в ином.
«Гонка доставила удовольствие, но самым главным я бы назвал то, как моя гоночная бригада отработала три последних уик-энда, – рассказал он. – Речь об анализе – что хорошо, что плохо. Сейчас это получается лучше, чем когда-либо прежде по ходу сезона.
Во вчерашнем спринте баланс уже был неплохим, но после вечернего исследования мы внесли еще кое-какие изменения. Всю гонку машина ехала очень стабильна и была приятной в управлении. Не думаю, что мы могли выступить лучше – и рад за самого себя, что даже с учетом последних перемен бригада осталась единой.
Сегодня мне даже удавалось соперничать с другими гонщиками, что стало приятным сюрпризом, если вспомнить, с чего мы начинали в первой тренировке. Так что уик-энд получился очень достойным, теперь я жду Катара».
Дополнительная информация: Адам Купер
«Мы примем меры». Mercedes пообещал разобраться с судьями и FIA
Хэмилтону назначили денежный штраф за непристегнутый ремень