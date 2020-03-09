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Обычный гонщик с необычной историей. Чем интересен Николя Латифи

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Обычный гонщик с необычной историей. Чем интересен Николя Латифи
Автор:
, Ответственный редактор
9 мар. 2020 г., 04:45

Канадец стал единственным дебютантом в новом сезоне Формулы 1. Верно ли, что это лишь очередной рента-драйвер, каких чемпионат немало повидал на своем веку?

В спортивном плане карьера новобранца Williams выглядит совершенно ординарной: начав выступать в формульных сериях в 2012 году, Николя прошел через «младшие классы» и вскоре оказался в GP2. Он нигде не блистал, изредка поднимался на подиум и не взял ни одного титула. 

За три года Латифи одержал всего одну победу, зато успел поездить в семи разных гоночных сериях, включая даже Кубок Porsche. В 2015-м он параллельно стартовал в GP2 и Формуле Renault 3.5 – на тот момент двух самых быстрых чемпионатах для молодых пилотов, – но не смог заработать ни одного призового кубка.

За этим последовал контракт с сильной командой DAMS и три сезона в Формуле 2. Пятое место в общем зачете, девятое, и, наконец, второе. В каждом из сезонов канадец выиграл минимум одну гонку, а параллельно нарабатывал опыт за рулем машин Ф1. Он проводил тесты и пятничные тренировки в составе Renault, Force India и Williams – в общей сложности к старту предсезонных заездов 2020 года в активе Латифи было 19 дней в кокпите. 

Канадец не выиграл за карьеру ни одного титула. Более того, Николя даже не разу не был серьезным претендентом, и может показаться, что оказался в Формуле 1 лишь благодаря спонсорским деньгам. Но Алекс Элбон, например, тоже ни разу не побеждал в чемпионатах. А Стоффель Вандорн, помнится, становился сильнейшим в каждой серии, где выступал – вот только это не слишком помогло ему за рулем McLaren.

Латифи за рулем Williams FW42. Тренировка Гран При Канады

Латифи за рулем Williams FW42. Тренировка Гран При Канады

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

Здесь стоит процитировать отца гонщика Майкла Латифи. «В отличие от Леклера и Расселла, которые пришли в картинг в четыре или пять лет, Николя начал всего десять лет назад, – объяснил он. – Люди знают его возраст, но забывают его историю. Он впервые сел в карт в 13-летнем возрасте. Потому ему все еще нужно закладывать базисные вещи и получать опыт.  

Он очень нацеленный и целеустремленный. И мы никуда не торопимся».

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Если мы упомянули о Майкле Латифи, то стоит рассказать, откуда у Николя вообще есть деньги на Формулу 1. Отца гонщика обычно аккуратно именуют бизнесменом или мультимиллионером, не вдаваясь в детали. Между тем, Латифи-старший – фигура весьма интересная. 

Простым иранским студентом приехав в Канаду и добившись статуса беженца, он позднее основал здесь компанию по производству продуктов питания, которая сейчас имеет оборот почти в миллиард долларов и занимает в своих секторах до 40% национального рынка. Ее логотипы Sofina вы наверняка видели на машинах Латифи-младшего. 

Более подробные данные о Майкле отыскать крайне сложно. В открытых источниках нет ни размера его состояния, ни даже года рождения. В списках Forbes он также отсутствует. Между тем, небезызвестный журналист Джо Сейвард уверяет, что канадец «несравненно богаче» своего соотечественника Лоуренса Стролла с состоянием около $3 млрд. 

Доподлинно известно, что супруга Майкла и мама Николя – Мариелена – принадлежит семейству Сапуто. Оно является одним из богатейших в Канаде. Два поколения назад Джузеппе Сапуто перебрался на берега озера Онтарио с благословенной Сицилии. 

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Поговаривают, что сам Майкл – большой поклонник Ferrari, владелец большой коллекции дорожных суперкаров этой марки, а также одной из машин Ф1 последнего чемпионского сезона Михаэля Шумахера. И что именно это хобби сблизило Латифи с Лоуренсом Строллом. Зимой 2014 года два бизнесмена даже оплатили Ferrari организацию целого чемпионата Florida Winter Series, где на старт выходили юный Николя и юный Лэнс в компании молодых звезд Скудерии и других пилотов. 

Официального зачета в серии не было, но Латифи выиграл тогда целых четыре гонки, регулярно опережая практически неизвестного в ту пору Макса Ферстаппена. Можно вспомнить, как в заключительном заезде всего первенства на трассе в Хоумстеде канадец с голландцем колесо в колесо рубились за первое место на финальных кругах. С перевесом в 0,004 секунды сильнейшим стал Макс. Уже в следующем 2015-м Ферстаппен дебютировал в Формуле 1.  

Как бы то ни было, а финансовые тылы Латифи можно считать железобетонными. Майкл доказал свою состоятельность всему паддоку, когда в 2018-м выкупил за 200 с лишним миллионов долларов 10-процентную долю в McLaren. Тот актив – оформленный, к слову, на компанию Nidala (это название образовано от имени Nicholas Daniel Latifi) – по-прежнему в его владении. И может, не исключено, еще понадобиться в будущем.

Майкл Латифи редко попадает в кадр. Здесь он с сыном на архивном фото 2014 года

Майкл Латифи редко попадает в кадр. Здесь он с сыном на архивном фото 2014 года

Фото: Motorsport Images

Обогнать Расселла

Свою часть работы Николя выполнил – став вице-чемпионом в Формуле 2, пилот заработал необходимые 40 баллов Суперлицензии, открывающие ворота паддока Ф1. Надо признать, что в отличие от дебютантов прошлого года – харизматичного Норриса, упрямого Расселла и недооцененного Элбона – за канадцем топ-менеджеры команд отнюдь не выстраивались в очередь. 

Но из истории известно, что спешить с выводами в подобных ситуациях не стоит. Серхио Перес когда-то тоже приходил в Ф1 как «гонщик с мешком денег», не говоря уж про Пастора Мальдонадо. Можно вспомнить и эпитеты в адрес Виталия Петрова накануне его дебюта.

Но все же когда ты занимаешь место второго гонщика в самой слабой команде пелотона, это очень сложная стартовая позиция. В Williams верят, что смогут сократить отставание, но догонять в Формуле 1 особенно сложно. Так что сравнивать Латифи будут прежде всего с Джорджем Расселлом. 

Пути двух пилотов уже пересекались в 2018-м в Формуле 2. Британец тогда выиграл семь гонок и с большим отрывом взял титул. Канадец стал сильнейшим всего раз, закончив сезон девятым. Сейчас у Джорджа будет преимущество лишнего сезона в Ф1 и статус первого номера команды. Он едва ли уступит во внутрикомандной дуэли. 

 

 

 

 

 

По опыту последних лет мы хорошо знаем, что гонщики, сумевшие собрать бюджет на сезон в Williams, в итоге частенько остаются сильно разочарованными – спросите об этом хотя бы Сергея Сироткина. И есть все основания полагать, что 2020-й для Латифи пройдет по очень похожему сценарию.

Впрочем, перед глазами поклонников гонок есть очень наглядный пример того, что могут сделать папины деньги, когда их действительно много. Лэнс Стролл, когда-то уступавший Николя на флоридских трассах, готовится начать свой четвертый сезон в чемпионате мира. 

И поскольку не вызывает сомнений, что семейство Латифи тоже связывает с Формулой 1 серьезные планы, результаты предстоящего сезона не будут иметь для канадского пилота определяющего значения. Ведь как известно, «он очень нацеленный и целеустремленный. И мы никуда не торопимся». А вот у пилотов McLaren теперь точно есть повод для беспокойства о своем будущем.

Николя Латифи

Николя Латифи

Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Николя Латифи
Команды Williams
Автор Александр Кабановский

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