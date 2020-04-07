Обязательный отпуск в Формуле 1 продлили до 35 дней
Вместо 21 дня принудительные каникулы команд Ф1 продлятся в полтора раза дольше. Это связано с пандемией коронавируса
Всемирный автоспортивный совет FIA утвердил новую протяженность обязательного перерыва в работе команд Формулы 1. Он составит 35 дней. Если в прежние годы принудительный отпуск длился по 14 дней, то в сезоне-2020 ситуация изменилась. Из-за эпидемии COVID-19 каникулы участников Ф1 продлили сначала до 21 дня, а теперь увеличили еще сильнее.
Еще одно изменение затронуло месяцы, в течение которых гоночные коллективы могут держать свои базы закрытыми. Если раньше в правилах упоминались март и апрель, то сейчас команды получили возможность растянуть обязательный отпуск до мая.
До 2019 года каникулы устраивали в августе. В это время штаб-квартиры всех участников запирали, а каждого сотрудника отправляли в отпуск. В сезоне-2020 перерыв в работе перенесли на весну из-за вспышки коронавируса. Ожидается, что это позволит Формуле 1 провести гонки в августе.
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Обязательный отпуск в Формуле 1 продлили до 35 дней
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