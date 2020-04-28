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Формула 1 / Новость

Обязательные каникулы в Формуле 1 снова продлены

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Обязательные каникулы в Формуле 1 снова продлены
Автор:
28 апр. 2020 г., 19:20

Сотрудники некоторых команд теперь вернутся к работе только в начале июня

Всемирный совет FIA по спорту увеличил продолжительность обязательных каникул для команд Формулы 1 до 63-х дней. Это значит, что в зависимости от даты начала каникул сотрудники «конюшен» вновь приступят к работе в конце мая или начале июня. Каникулы для подразделений, которые занимаются производством двигателей, увеличены с 35-ти до 49-ти дней и также закончатся в начале июня.

Напомним, что обычно под обязательный перерыв в работе команд отводятся две недели в августе. Перенести каникулы на весну вынудила пандемия коронавируса. Изначально пауза должна была длиться 21 день, но по мере откладывания старта сезона на все более поздний срок уже однажды продлевалась.

Впрочем, отдельные работы в сфере исследований и разработок могут выполняться и до окончания каникул – но все детали процессов должны тщательно согласовываться с FIA и не затрагивать аэродинамику болидов. При этом федерация прописала ряд дополнительных ограничений: к примеру, в подразделениях, занимающихся силовыми установками, приступить к работе могут не больше 10-ти человек – и не раньше чем на 36-й день после начала каникул.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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