Объявления о переходе Сафнауэра в Alpine ждут в пятницу

Ситуация с возможной сменой работы Отмаром Сафнауэром, в настоящий момент возглавляющим команду Aston Martin, развивается чрезвычайно стремительно. Впервые информация о переговорах менеджера с коллективом Alpine появилась во вторник во французском издании Auto Hebdo – а сейчас речь идет о скором официальном подтверждении перехода Сафнауэра (на фото он вместе с генеральным директором концерна Renault Лораном Росси на пресс-конференции в рамках Гран При Бельгии) на новый пост.

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По информации, поступившей в итальянскую редакцию Motorsport.com из надежных источников, Alpine может объявить о контракте с Сафнауэром уже завтра – в пятницу, 12 ноября.

Напомним, что Сафнауэр присоединился к своей нынешней команде в 2009 году, когда она называлась Force India и принадлежала другим владельцам. За последнее десятилетие коллектив добился заметного прогресса: если в 2009 году он был в Кубке конструкторов только 9-м, в последние годы трижды становился в командном зачете 4-м. С размахом обставленное переименование команды в Aston Martin сделало ее еще более амбициозной – однако на деле «конюшня» сейчас находится в Кубке конструкторов лишь на 7-м месте. По слухам, это привело к определенным трениям между менеджером и владельцами команды – и сделало Сафнауэра более восприимчивым к предложениям со стороны.

В свою очередь, в Alpine постепенно ушел в тень Давиде Бривио – выходец из MotoGP, зимой назначенный на роль спортивного директора. По слухам, итальянец сейчас совсем не против вернуться в команду Suzuki, которую возглавлял до этого. И в лице Сафнауэра французский коллектив наконец может найти полноценного – квалифицированного и имеющего достаточный опыт – руководителя.