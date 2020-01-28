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Формула 1 / Ностальгия

Обратная сторона таланта: как Прост попробовал руководить командой Ф1

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Обратная сторона таланта: как Прост попробовал руководить командой Ф1
Автор:
, редактор (Франция)
Соавтор: Александр Кабановский
28 янв. 2020 г., 09:31

Завершив выступления в качестве пилота, Ален Прост решил добиться успеха в новой роли. Он выкупил крепкого середняка Ligier и назвал его своим именем. Так началась история команды Prost GP – к сожалению, короткая и не слишком успешная.

Проведя в чемпионате мира 13 сезонов и став сильнейшим в четырех из них, французский Профессор на тот момент был самым успешным гонщиком в истории чемпионата, если считать по количеству выигранных Гран При. Он окончательно повесил шлем на гвоздь в конце 1993 года – после чего, как и положено, провел какое-то время вдали от гонок.

Но только какое-то. В истории Формулы 1 есть немало случаев, когда пилоту после завершения карьеры не удавалось навсегда порвать с делом, которому он отдал много лет жизни. Вот и Ален вскоре захотел вернуться – причем в качестве руководителя команды. 

Истории, когда успешный пилот встает затем у руля собственного коллектива, были обычным делом на заре времен. Брюс Макларен, Фрэнк Уильямс, Джек Брэбэм – да и сам Энцо Феррари, наконец – успешно прошли этой дорогой. Но в середине 90-х Формула 1 уже требовала десятков миллионов долларов в год, и казалось, что время подобных экспериментов ушло. 

Но Просту очень хотелось доказать, что и в роли босса он сможет добиться успеха. Будучи самым успешным пилотом Франции, он договорился о поддержке с несколькими крупными национальными компаниями. Вдобавок, подвернулся удачный случай – команда Ligier, сменив нескольких владельцев, была доступна для покупки.

Сезон-1997 года стал переходным. Машина, созданная Лоиком Бигуа, уже носила название Prost, но еще имела индекс JS45, доставшийся по наследству, а в движение ее приводили моторы Mugen-Honda. Но у Алена уже была договоренность с Peugeot, да и в целом команда стала своего рода сборной Франции в Ф1. 

Оливье Панис закончил первую гонку пятым, а в следующей и вовсе финишировал третьим. Высшей точкой стал Гран При Испании, где пилот Prost почти до самого финиша наседал на Жака Вильнева и закончил дистанцию вторым. 

Увы, через три недели Оливье сломал ноги в аварии на Гран При Канады, но заменивший его Ярно Трулли в Шпильберге стартовал третьим и лидировал до середины дистанции. Незадолго до финиша, когда молодой итальянец шел вторым, его подвел мотор, однако затем он закончил немецкую гонку четвертым. 

Итогом дебютного сезона Prost стала шестая позиция в Кубке конструкторов – как и у Ligier годом ранее, но очков стало больше. 

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Оливье Панис, Prost JS45 Mugen-Honda, Гран При Монако 1997 года

Оливье Панис, Prost JS45 Mugen-Honda, Гран При Монако 1997 года
1/3

Фотограф: Райнер Шлегельмильх

Ярно Трулли, Prost JS45 Mugen-Honda, Гран При Бельгии 1997 года

Ярно Трулли, Prost JS45 Mugen-Honda, Гран При Бельгии 1997 года
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Фотограф: LAT Images

Групповое фото Prost Grand Prix. Гонщики Синджи Накано и Оливье Панис, руководитель команды Ален Прост, Prost JS45 Mugen-Honda

Групповое фото Prost Grand Prix. Гонщики Синджи Накано и Оливье Панис, руководитель команды Ален Прост, Prost JS45 Mugen-Honda
3/3

Фотограф: Эрколе Коломбо

После такого начала все с оптимизмом ждали сезона-98. Темно-синяя машина, украшенная россыпью логотипов французских спонсоров – самыми крупными были табачные наклейки Gauloises – уже несла индекс AP01 в честь босса команды. Бигуа переделал шасси под новые моторы, пилотами стали Панис и Трулли. 

Однако с первых же тестов стало ясно, что сезон едва ли окажется простым. Слабым местом новинки оказалась тяжелая и ненадежная коробка передач. Вдобавок, команде едва удалось пройти в срок краш-тесты и избежать пропуска Гран При Австралии. По ходу чемпионата гонщикам ни разу не удалось подняться в квалификации выше пятого ряда, а единственные очки принес Трулли: в Спа, где гонку закончили восемь машин, он с еле живым мотором финишировал шестым. 

К 1999 году конструкторский штаб команды усилили Джон Барнард и Алан Дженкинс. Итогом стал ощутимый рост скорости, на домашнем Гран При Франции Панис даже закончил квалификацию третьим. Но скорость эта была заметна прежде всего по субботам, тогда как в воскресенье все было не столь здорово, а окончательно все портила скверная надежность.

Единственным светлым пятном того сезона стал невероятный Гран При Европы на «Нюрбургринге», когда переменчивая погода и ошибки фаворитов позволили Трулли финишировал вторым. Это был первый подиум команды Алена Проста – как оказалось впоследствии, первый и единственный.  

Сменив обоих пилотов – уставших от неудач Паниса и Трулли сменили опытный Жан Алези и чемпион Формулы 3000 Ник Хайдфельд, – в 2000-м Prost оказалась абсолютным аутсайдером.

В Peugeot, не добившись успеха, свернули программу участия в Ф1, но по протекции Жана Тодта французам удалось договориться о поставках двигателей Ferrari – они использовались в 2001-м под спонсорским именем Acer. Однако было видно, что четырехкратный чемпион мира устал сражаться.

Деньги заканчивались, и зимой на предсезонных тестах команда пошла на явный подлог, облегчив свои машины. Скорость Алези вызвала в паддоке неподдельное удивление и позволила заключить несколько новых контрактов, но когда стартовал чемпионат, обман сразу же вскрылся. 

Алези несколько раз по ходу сезона финишировал в шестерке, но было видно, что проект движется к краху. Череда рента-драйверов во второй машине уже не могла спасти ситуацию. И ровно 18 лет назад, 28 января 2002 года, Прост признал поражение, объявив о закрытии команды, носящей его имя. Шестое место в дебютном сезоне так и осталось для Prost GP лучшим результатом.

Слайдер
Список

Сход Оливье Паниса, Prost Peugeot AP01, Гран При Аргентины 1998 года

Сход Оливье Паниса, Prost Peugeot AP01, Гран При Аргентины 1998 года
1/14

Фотограф: Sutton Images

Авария Ярно Трулли, Prost Peugeot AP01, на Гран При Канады 1998 года

Авария Ярно Трулли, Prost Peugeot AP01, на Гран При Канады 1998 года
2/14

Фотограф: LAT Images

Оливье Панис, Prost Peugeot AP02, Гран При Бразилии 1999 года

Оливье Панис, Prost Peugeot AP02, Гран При Бразилии 1999 года
3/14

Фотограф: LAT Images

Ярно Трулли на подиуме Гран При Европы 1999 года

Ярно Трулли на подиуме Гран При Европы 1999 года
4/14

Фотограф: Sutton Images

Ален Прост и Ярно Трулли после подиума на Гран При Европы 1999 года

Ален Прост и Ярно Трулли после подиума на Гран При Европы 1999 года
5/14

Фотограф: Sutton Images

Дженсон Баттон, Prost Peugeot AP02, тесты в конце 1999 года

Дженсон Баттон, Prost Peugeot AP02, тесты в конце 1999 года
6/14

Фотограф: Sutton Images

Дженсон Баттон с Аленом Простом, 1999 год

Дженсон Баттон с Аленом Простом, 1999 год
7/14

Фотограф: Sutton Images

Ник Хайдфельд, Prost Peugeot AP03, Гран При Венгрии 2000 года

Ник Хайдфельд, Prost Peugeot AP03, Гран При Венгрии 2000 года
8/14

Фотограф: LAT Images

Жан Алези, Prost Peugeot AP03, после столкновения со своим напарником Ником Хайдфельдом на Гран При Австрии 2000 года

Жан Алези, Prost Peugeot AP03, после столкновения со своим напарником Ником Хайдфельдом на Гран При Австрии 2000 года
9/14

Фотограф: LAT Images

Ник Хайдфельд, Prost Peugeot AP03, после столкновения со своим напарником Жаном Алези на Гран При Австрии 2000 года

Ник Хайдфельд, Prost Peugeot AP03, после столкновения со своим напарником Жаном Алези на Гран При Австрии 2000 года
10/14

Фотограф: LAT Images

Хайнц-Харальд Френцен, Prost Acer AP04, Гран При Венгрии 2001 года

Хайнц-Харальд Френцен, Prost Acer AP04, Гран При Венгрии 2001 года
11/14

Фотограф: Sutton Images

Авария Лучано Бурти, Prost Acer AP04, на старте Гран При Германии 2001 года

Авария Лучано Бурти, Prost Acer AP04, на старте Гран При Германии 2001 года
12/14

Фотограф: LAT Images

Ален Прост, 2001 год

Ален Прост, 2001 год
13/14

Фотограф: Brousseau Photo

Команда Prost Grand Prix (1997-2001)

Команда Prost Grand Prix (1997-2001)
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В журнале Auto, выпускаемом FIA, знаменитый гонщик вспомнил подробности тех весьма болезненных для его самолюбия событий. 

«Прошло всего три месяца после запуска команды, а у нас уже были очень хорошие результаты. Мы несколько раз были близки к тому, чтобы выиграть гонку, – рассказал Ален. – Но своим самым близким людям я уже тогда говорил: "Проект мёртв". 

Мне это было понятно практически с самого начала. Я слишком хорошо знал и Формулу 1, и свою страну. То решение [запустить Prost GP] стало моей самой большой ошибкой в жизни. Во всех смыслах было бы лучше поступить иначе. Но я все же поддался искушению, минутному порыву.   

Когда до подписания контракта оставалось два дня, я уже понимал, что не хочу этого. Изначально в Peugeot подготовили пятилетнюю программу и были готовы поставлять нам моторы бесплатно, обещали активную программу развития. Но за два дня они пришли ко мне и сказали: "У нас изменились условия. Мы решили работать три года, а тебе придется платить".

Так что я был даже рад, когда все это в итоге прекратилось…». 

В последние годы тим-менеджером Prost был аргентинец Хоан Вильядельпрат. Он рассказал Motorsport.com, чем ему запомнилась работа на Профессора.

«Должен признать, с самого начала у Алена и команды был замечательный бюджет и серьезные ресурсы, – отметил Вильядельпрат. – Но они так никогда и не использовали их должным образом. Когда я пришел [в 2000 году], мы сразу запустили изменения, но было уже слишком поздно. Если бы начать все это хотя бы на пару лет раньше, возможно, Prost и поныне была бы в пелотоне. Но в тот момент спасти проект было уже нереально. 

Из-за характера Алена нам оказалось сложно договариваться со спонсорами. В том, что касается поиска денег и выстраивания отношений, он, скажем так, далеко не самый лучший».

Говоря о закрытии Prost, бывший тим-менеджер добавил: «Когда компания терпит неудачу, всегда сложно назвать точные причины этого. Я не в курсе всех деталей, а строить догадки не хотел бы. Но Ален сам говорил мне, что главная причина в деньгах.

В действительности, они просто не умели их тратить. Бюджет был вполне достаточным, но они понятия не имели, как им нужно распоряжаться…»

Один из величайших пилотов в истории Ф1 и главный соперник Айртона Сенны не сумел проявить себя в качестве хозяина собственной команды. После кончины Prost GP ее бывший руководитель на какое-то время пропал из паддока, чтобы вернуться вновь в качестве консультанта Renault в Формуле 1 и Формуле Е. И эта роль, надо признать, подходит Алену куда лучше. 

Все гонщики Prost Grand Prix в Формуле 1

Пилот Старты (годы) Лучший результат Очки
France Оливье Панис 42 (1997-99) 2-й (Испания '99) 18
Italy Ярно Трулли 38 (1997-99) 2-й (Европа '99) 11
France Жан Алези 29 (2000-01) 5-й (Канада '01) 4
Japan Синджи Накано 17 (1997) 6-й (Канада и Венгрия '97) 2
Germany Ник Хайдфельд 16 (2000) 8-й (Монако '00) 0
Brazil Лучано Бурти 10 (2001) 8-й (Канада '01) 0
Germany Хайнц-Харальд Френцен 5 (2001) 9-й (Бельгия '01) 0
Argentina Гастон Маццакане 4 (2001) 12 (Малайзия '01) 0
Czech Republic Томаш Энге 3 (2001) 12 (Италия '01) 0
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ярно Трулли , Жан Алези , Оливье Панис , Ален Прост
Команды Prost Grand Prix
Автор Базиль Давуан

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