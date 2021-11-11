Оборудование команд Ф1 застряло в Мексике из-за погоды

Ухудшившееся погодные условия в Мексике, где в минувший уик-энд состоялся Гран При Формулы 1, не позволили сразу отправить самолетами оборудование команд в Бразилию, где уже завтра начнутся заезды следующего этапа.

«Из-за погодных условий в понедельник в Мексике возникли задержки с отправкой рейсов, – заявил официальный представитель чемпионата. – Некоторые самолеты до сих пр не вылетели. Но мы рассчитываем, что все грузы прибудут на место не позднее четверга и на проведение уик-энда это никак не повлияет».

В Бразилии пройдет не традиционный уик-энд, а этап со спринтерской гонкой. Из-за этого квалификация состоится в пятницу, а первая тренировка стартует в пятницу в 12:30 по местному времени. В Москве это будет 18:30.

В следующем году в календаре чемпионата будет уже 23 этапа, а это значит, что количество гонок с разницей в неделю увеличится, что увеличивает подобные логистические риски. Кроме того, из-за трех американских Гран При за три недели уже в этом году у Red Bull возникли сложности с поставками запчастей из Европы, на что жаловался советник команды Хельмут Марко.

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