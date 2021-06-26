Оборонительная DRS. Монтойя предложил Ф1 нововведение

В последние годы львиная доля обгонов в Формуле 1 совершается за счет системы DRS. Она позволяет пилоту, следующему в пределах одной секунды за противником, открывать заднее крыло, снижая уровень лобового сопротивления болида.

Например, за счет DRS Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона на предпоследнем круге Гран При Франции и выиграл гонку. Бывший пилот Ф1 Хуан-Пабло Монтойя считает такие действия нечестными.

«Это не честно, – сказал Монтойя. – Льюис лидировал всю гонку, а за два круга до финиша этот парень подъезжает с DRS и обгоняет его, как пустое место».

Сам Монтойя много лет выступал в IndyCar, где действует система Push-to-Pass. Она позволяет использовать дополнительную мощность мотора в любой момент по выбору пилота, но не более, чем на протяжении 200 секунд за одну гонку.

По мнению Монтойи, что-то подобное пригодилось бы и пилотам Ф1, которые могли бы использовать DRS и для обороны:

«Было бы хорошо, если бы лидирующий пилот тоже мог несколько раз использовать эту систему. Было бы здорово самому решать, когда ее использовать. Это сделало бы гонки честнее».