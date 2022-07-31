Обоим пилотам Red Bull сменили моторы, Гасли стартует с пит-лейна
После квалификационных проблем команда решила заменить силовую установку на машине Макса Ферстаппена, но голландец избежал штрафа
Неполадки в двигателе не позволили Ферстаппену подняться выше десятой позиции в венгерской квалификации. Гонщик рассказал, что его мотор работал в обычной режиме, но мощность не передавалась на колеса.
После анализа данных в Red Bull решили, что безопаснее будет установить на машину голландца новую силовую установку – третью по счету в нынешнем сезоне – чтобы избежать повторения проблем в гонке.
Одновременно из соображений предосторожности новые моторы поставили на вторую Red Bull Серхио Переса и AlphaTauri Пьера Гасли. Для француза это уже четвертый двигатель, что превышает прописанную в правилах норму. Потому гонщик будет стартовать с пит-лейна. Впрочем, учитывая 19-е место на решетке, это не самая серьезная потеря для Пьера.
Замены затронули все шесть компонентов: блок внутреннего сгорания, турбину, оба мотор-генератора, батарею и управляющую электронику.
Интересно, что Макс пытался по ходу квалификационного круга решить проблему с мотором, но инженер Джампьеро Ламбьязе попросил его ограничить информацию в открытом эфире. Гонщик предположил, что дело может быть в батарее, однако гоночный консультант Хельмут Марко позже заметил, что вопросы возникли к механическим компонентам.
Ферстаппен останется на решетке десятым, Перес – 11-м.
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