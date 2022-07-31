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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Обоим пилотам Red Bull сменили моторы, Гасли стартует с пит-лейна

После квалификационных проблем команда решила заменить силовую установку на машине Макса Ферстаппена, но голландец избежал штрафа

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Обоим пилотам Red Bull сменили моторы, Гасли стартует с пит-лейна
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Неполадки в двигателе не позволили Ферстаппену подняться выше десятой позиции в венгерской квалификации. Гонщик рассказал, что его мотор работал в обычной режиме, но мощность не передавалась на колеса. 

После анализа данных в Red Bull решили, что безопаснее будет установить на машину голландца новую силовую установку – третью по счету в нынешнем сезоне – чтобы избежать повторения проблем в гонке. 

Одновременно из соображений предосторожности новые моторы поставили на вторую Red Bull Серхио Переса и AlphaTauri Пьера Гасли. Для француза это уже четвертый двигатель, что превышает прописанную в правилах норму. Потому гонщик будет стартовать с пит-лейна. Впрочем, учитывая 19-е место на решетке, это не самая серьезная потеря для Пьера. 

Замены затронули все шесть компонентов: блок внутреннего сгорания, турбину, оба мотор-генератора, батарею и управляющую электронику. 

Интересно, что Макс пытался по ходу квалификационного круга решить проблему с мотором, но инженер Джампьеро Ламбьязе попросил его ограничить информацию в открытом эфире. Гонщик предположил, что дело может быть в батарее, однако гоночный консультант Хельмут Марко позже заметил, что вопросы возникли к механическим компонентам.  

Ферстаппен останется на решетке десятым, Перес – 11-м. 

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