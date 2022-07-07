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В нынешнем сезоне Формулы 1 Льюис Хэмилтон не только получил нового напарника, но и впервые за девять лет лишился возможности бороться за победы из-за уровня машины.

По мнению многих экспертов, это ударило по мотивации британца, которому после множества успехов стало попросту неинтересно выкладываться изо всех сил ради четвертого или пятого места на финише.

У Джорджа Расселла ситуация прямо противоположная: проведя три года за рулем Williams в хвосте пелотона, пилот получил возможность сражаться за призовые кубки, потому частенько обгоняет титулованного напарника.

Даже несмотря на сход в Сильверстоуне, Расселл все равно опережает сейчас Хэмилтона на 18 очков в общем зачете.

Экс-пилот Ф1 Жак Вильнев недавно выразил мнение, которое, нет сомнений, разделяют многие: «Он [Джордж] изначально понимал, что машина Mercedes не принесет ему титул. Потому, если он просто обгонит Льюиса, то уже сделает себе карьеру».

Однако сам Расселл заверил, что это не так. В недавнем интервью газете The Guardian он рассказал: «Разумеется, мне хочется опередить партнера по команде. И я нисколько не обижусь, если он скажет то же самое.

Но я не стану называть сезон успешным только потому, что финиширую впереди него в гонках больше раз, чем он впереди меня. Я скажу так, если смогу подняться на вершину подиума».

Он добавил, что это не отменяет внутрикомандного соперничества: «Думаю, это обычная история для напарников в Ф1. В паддоке есть те, кто отлично ладит между собой, но вообще-то мы жесткие соперники. Каждый из нас здесь для того, чтобы показывать свою силу и претендовать на победы. Мы в битве».

Пока что для пилотов Mercedes в этом году лучшим результатом остается финиш на третьем месте. Пока Джордж и Льюис Хэмилтон добились этого по три раза, в квалификационных дуэлях впереди семикратный чемпион мира со счетом 6:4.