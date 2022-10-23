Обновления Mercedes разочаровали Хэмилтона

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По меркам этого года Льюис Хэмилтон провел в Остине неплохую квалификацию. Он опередил своего напарника Джорджа Расселла и уступил только паре Ferrari и Red Bull, причем от обладателя поула Карлоса Сайнса Хэмилтона отделило менее 6 десятых секунды.

Однако самого семикратного чемпиона это не устроило. В Остин Mercedes привезла последние в этом сезоне обновления, но глава команды Тото Вольф с самого начала говорил, что прорыва в скорости они не обеспечат. Однако Хэмилтон, похоже, не терял надежды.

«Думаю, что самым сложным для меня оказался не первый, а последний сектор, все сессия получилась очень сложной, – сказал Хэмилтон, который после штрафов для Шарля Леклера и Серхио Переста стартует третьим. – С начала уик-энда я испытывал заметный оптимизм, настройки машины казались удачными. На нашей фабрике конструкторы очень усердно работали над обновлениями, и я ожидал, что мы сможем прибавить сильнее.

Но как только дело дошло до квалификации, машина стала гораздо более дерганой и непредсказуемой, чего не было в предыдущих сериях. Я не знаю в чем тут дело, возможно снизилась температура на трассе, возможно дело в поднявшемся ветре. Но повторюсь, я ожидал заметно большей скорости».