Обновления McLaren подвели Сайнса в квалификации

Карлос Сайнс списал не слишком удачный результат квалификации Гран При Айфеля (10-е место) на набор доработанных деталей, который McLaren в субботу установила только на машину испанца.

«На тренировке я чувствовал себя не слишком увереннно, – рассказал пилот после окончания квалификации на «Нюрбургринге». – На квалификации было получше, но машина по-прежнему была далека от идеала. Похожая история была с Ландо в Сочи – ему тоже было непросто освоиться с машиной, когда на нее поставили новые детали.

В итоге пилот, который работает с новыми деталями, оказывается медленнее напарника. Но должно-то быть наоборот. Я не хочу сказать, что новинки себя не оправдали – но когда в машине что-то меняют, ты ожидаешь почувствовать эффект сразу же. Пока у меня есть достаточно много вопросов. Хорошо, что мы смогли добиться прогресса после первого сегмента, где мы сильно отставали [Сайнс показал только 14-й результат] – но мы по-прежнему совсем не там, где рассчитывали быть».

С целью оценить доработки McLaren поставила обновленные элементы на машину Сайнса, а болид Ландо Норриса оставила в прежней конфигурации. Британец оказался доволен таким раскладом.

«Чтобы оценить работу обновлений, требуется время – а при нынешнем сокращенном графике просто не успеваешь подобрать нужные настройки и полностью раскрыть потенциал новых деталей, – пояснил пилот, общаясь с прессой. – Поэтому я был рад работать с машиной в хорошо известной конфигурации – и результат говорит за себя [Норрис стал в квалификации 8-м]».