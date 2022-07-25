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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Обновления Haas в Венгрии получит только Магнуссен

По словам Гюнтера Штайнера, команда успеет подготовить всего один набор доработанных деталей

Адам Купер
Автор:
Обновления Haas в Венгрии получит только Магнуссен
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В отличие от соперников, Haas в нынешнем сезоне Ф1 не стремится регулярно улучшить свою машину. VF-22 остается практически в той же конфигурации, что и в начале весны – в команде повторяют, что делают ставку на максимальное использование возможностей шасси, а не его регулярные обновления. 

Единственный пакет обновлений Haas запланировала на середину чемпионата. Его появление несколько раз переносили, в итоге наметив на этап в Венгрии, последний перед августовскими каникулами. 

Но, как оказалось, к Гран При будет готов всего один набор новых деталей. Его получит Кевин Магнуссен, так как по очкам он опережает своего напарника Мика Шумахера.

«У нас будет обновление только для одной машины, – объяснил глава команды Гюнтер Штайнер, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Но даже для нее количество запасных деталей предельно ограничено. Обновления запаздывают, так как в этом сезоне у нас было слишком много аварий. 

Так что материалы приходилось тратить на устранение их последствий, что задержало нас. Мы перенесли доработки с Франции на Венгрию». 

Тиролец добавил: «Сначала выходило так, что вообще ничего не получится до Спа. Но всем пришлось постараться, и один набор будет готов к Будапешту. Там мы поставим его и сможем собрать данные, которые позже проанализируем по ходу перерыва. 

Если эффекта не будет, мы просто вернемся к старым элементам. У нас есть для этого хорошо проработанный план. Главное, чтобы ничего не произошло в пятницу, так как запаса элементов у нас просто нет».

Штайнер объяснил, что обновления добавят прижимной силы в тех областях шасси, где ее особенно не хватает. 

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