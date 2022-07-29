Обновления Haas оказались скопированы у Ferrari
Гюнтер Штайнер уже заявил, что ничего странного в таком подходе его команды нет
Американская команда Ф1 запланировала на сезон-2022 всего один крупный пакет доработок своей машины – Кевин Магнуссен получил его на Гран При Венгрии.
Изменения затронули кузовные панели, понтоны, диффузор и днище – причем все они явно сделали внешний вид VF-22 похожим на Ferrari F1-75.
Команды являются техническими партнерами, и глава Haas Гюнтер Штайнер уверен, что в такого рода копировании нет поводов для упрека.
На вопрос, как он относится к репликам, что обновленная машина стала «белой Ferrari», тиролец ответил: «Я ожидаю, что она будет быстрой. А если кто-то говорит, что мы копируем других – так кого нам копировать, не Williams же?
Я не хочу обидеть Williams, но у них совершенно иная концепция и они позади нас. Так что если уж копировать что-то, так у самых лучших. А это сейчас Ferrari и Red Bull.
У нас мотор Ferrari, та же коробка передач, та же подвеска. Зачем же нам копировать кого-то еще? Они же побеждают в гонках. Так что один плюс один равно двум, мы все же не тупицы».
Штайнер добавил, что его конструкторы осознанно ориентировались на лидеров Ф1 и пытались определить, чей подход лучше всего подходит Haas.
«Есть три концепции: Ferrari, Red Bull и Mercedes, – объяснил Гюнтер. – Мы близки к Ferrari, потому мы в первую очередь смотрим, что делают они, и стараемся перенимать их решения.
Но на это требуется время, так что нам пришлось построить машину и выступать на ней в гонках, а затем отправиться в аэродинамическую трубу для проверки [обновлений] и изучения их машины».
Штайнер добавил, что сильный старт сезона позволил Haas спокойно заниматься доработками, не испытывая особенной спешки.
«Думаю, мы в хорошей ситуации, – объяснил он. – Даже мы сами не ожидали столь успешного начала.
Потому мы постарались извлечь из этого как можно больше преимущества – оглядеться по сторонам, все оценить и избрать верное направление движения, смотря на других».
Детали Haas VF-22. Вогнутая форма понтона повторяет Ferrari F1-75
Фото: Джонатан Нобл
Что именно поменялось?
Полный список доработок Haas предоставит в FIA в пятницу. Но уже известно, что команда заявит переделки шасси в семи крупных областях, в число которых входят днище, диффузор, понтоны, задняя подвеска и тормоза.
Главное внимание команда уделила днищу: его передней и боковой кромкам, а также направляющим в верхней и нижней части. Целью изменений стали прибавка в прижимной силе и борьба с «козлением».
Область «бутылочного горлышка» и капот двигателя получили более обтекаемые обводы, чтобы открыть больше места для протекания воздуха и повышения эффективности охлаждения.
Из-за того, что кузовные панели заканчиваются теперь в более ранней точке, были доработаны аэродинамические обтекатели элементов задней подвески. Также иной стала конструкция тормозных воздухозаборников.
Haas VF-22
Фото: Джонатан Нобл
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