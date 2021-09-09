Обновки к Монце: расцветка Alfa и шлем Джовинацци

Автомобили команды Alfa Romeo получили к Гран При Италии доработанную расцветку. К привычным болельщикам цветам – белому и красному – добавился зеленый. Как нетрудно догадаться, это дизайнерское решение является отсылкой к цветам флага Италии.

Напомним, что изначально расцветка болидов итало-швейцарской команды посвящена своеобразному юбилею марки Alfa Romeo – 111-ти годам со дня основания. Именно поэтому на заднем обтекателе болида можно увидеть три единицы, две из которых при доработке дизайна были выкрашены в зеленый цвет.

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Автомобили коллектива в эти выходные, как и неделей раньше, выведут на старт Антонио Джовинацци и Роберт Кубица. Кими Райкконен, которого заменяет поляк, пока не может выйти на старт то ли по медицинским, то ли по бюрократическим показаниям. Предыдущею гонку финн пропустил из-за положительного теста на коронавирус – но в официальном заявлении перед Гран При Италии команда назвала причиной отказа пилота от старта не состояние его здоровья, а некие «требования властей».

Джовинацци, для которого этот этап также станет домашним, выйдет на старт в шлеме совершенно нового дизайна. Фотографии головного убора появились в твитер-аккаунте команды.

До этого итальянский пилот дважды принимал участие в домашнем этапе чемпионата мира. С первой попытки в 2019 году он смог заработать очки за финиш на 9-й позиции, а годом позже пересек линию финиша только 16-м.