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Формула 1 Новость

«Обманывать себя я могу и сам». Знаменитый гонщик отказался смотреть Ф1

Двукратный чемпион мира по ралли Вальтер Рерль раскритиковал FIA, Макса Ферстаппена и даже Николя Латифи

«Обманывать себя я могу и сам». Знаменитый гонщик отказался смотреть Ф1

Развязка борьбы за титул чемпиона Ф1 и спустя неделю остается главным источником новостей. Финал дуэли Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном прокомментировали уже многие – теперь этот список пополнил и легендарный раллист Вальтер Рерль. 

Он остался очень недоволен тем, что увидел в Абу-Даби.

«Я решил, что в будущем не потрачу ни минуты на просмотр Формулы 1 по телевизору, – приводит слова 74-летнего немца издание Straubinger Tagblatt. – Так я сэкономлю время, а обманывать себя могу и сам. В этот раз у меня осталось скверное послевкусие».

Хотя Рерль и входит в Зал славы FIA, он раскритиковал федерацию за неспособность обеспечить справедливое судейство, «которое не зависело бы от каких-либо непрозрачных внешних решений».

Также Вальтер прошелся по Николя Латифи, авария которого стала катализатором неоднозначной развязки Гран При: канадца экс-раллист назвал «гонщиком-любителем».

Наконец, по поводу нового чемпиона мира Ферстаппена Рерль заметил: «Это бесхарактерный гонщик, холодный как лед, который ни к кому не испытывает уважения. Впрочем, именно таким и нужно быть, чтобы побеждать».

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