Обломок, оказавшийся на асфальте после одного из столкновений на первом круге, стал причиной не самого успешного выступления Валттери Боттаса в Гран При Эмилии-Романьи.

Финский гонщик стартовал с поула и возглавлял заезд до 18-го круга – но после своего пит-стопа не смог поддерживать темп ехавшего по чистой трассе Льюиса Хэмилтона (которому позже сыграл на руку выезд автомобиля безопасности из-за вылета Макса Ферстаппена). Лучший круг Боттаса оказался на четыре десятых секунды хуже, чем у напарника – хотя оба гонщика показали свои лучшие результаты одновременно (на последнем круге) и на шинах одного состава и одинаковой степени износа.

Фото: Mercedes AMG

«Обломок валялся в районе 7-го поворота, – рассказал гонщик после финиша. – Я увидел этот фрагмент, когда вошел в этот поворот на втором круге – но объехать возможности не было. Постарался пропустить обломок под машиной – по крайней мере, в этом случае остались бы цели шины. Но повреждения днища избежать не удалось – и управлять машиной на протяжении всей гонки было непросто».

Судя по появившейся после финиша фотографии, обломок является фрагментом болида Ferrari, которым управлял Себастьян Феттель. На первом круге именно в 7-м повороте немецкий пилот в борьбе за позиции в конце пелотона допустил контакт с Кевином Магнуссеном.