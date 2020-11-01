Обломок Ferrari повредил машину Боттаса в самом начале гонки в Имоле
Повреждение днища заметно сказалось на темпе финского гонщика – и лишило пилота Mercedes победы в Гран При
Обломок, оказавшийся на асфальте после одного из столкновений на первом круге, стал причиной не самого успешного выступления Валттери Боттаса в Гран При Эмилии-Романьи.
Финский гонщик стартовал с поула и возглавлял заезд до 18-го круга – но после своего пит-стопа не смог поддерживать темп ехавшего по чистой трассе Льюиса Хэмилтона (которому позже сыграл на руку выезд автомобиля безопасности из-за вылета Макса Ферстаппена). Лучший круг Боттаса оказался на четыре десятых секунды хуже, чем у напарника – хотя оба гонщика показали свои лучшие результаты одновременно (на последнем круге) и на шинах одного состава и одинаковой степени износа.
Фото: Mercedes AMG
«Обломок валялся в районе 7-го поворота, – рассказал гонщик после финиша. – Я увидел этот фрагмент, когда вошел в этот поворот на втором круге – но объехать возможности не было. Постарался пропустить обломок под машиной – по крайней мере, в этом случае остались бы цели шины. Но повреждения днища избежать не удалось – и управлять машиной на протяжении всей гонки было непросто».
Судя по появившейся после финиша фотографии, обломок является фрагментом болида Ferrari, которым управлял Себастьян Феттель. На первом круге именно в 7-м повороте немецкий пилот в борьбе за позиции в конце пелотона допустил контакт с Кевином Магнуссеном.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Валттери Боттас
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Кирилл Качнов