Обладатель поула Сайнс сошел в Остине после аварии в первом повороте
Ferrari была вынуждена остановить машину испанца после столкновения с Джорджем Расселлом в первом повороте
Карлос Сайнс стартовал на Гран При США с поула, для испанца это был второй квалификационный успех в карьере*. Но если в Сильверстоуне он конвертировал первую стартовую позицию в победу, то на этот раз все сложилось для него намного хуже.
Сайнс допустил пробуксовку на первой, а затем и на второй передаче и еще до первого поворота оказался позади Макса Ферстаппена из Red Bull. Испанский гонщик попробовал отыграться, избрав широкую траекторию на входе и заузив ее на выходе – но уже после апекса в Ferrari врезался сзади Джордж Расселл.
Столкновение Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, и Джорджа Расселла, Mercedes W13, в первом повороте
Алую машину развернуло, и хотя Карлос смог продолжить движение, ему скомандовали свернуть на пит-лейн и остановиться. Телеметрия показала, что удар привел к утечке воды из системы охлаждения.
Это шестой сход Сайнса в нынешнем сезоне.
Судьи FIA признали Расселла виновником аварии и оштрафовали на пять секунд.
Ферстаппен возглавил гонку и стал быстро отрываться от вышедшего на второе место Льюиса Хэмилтона.
*строго говоря, у Сайнса был также поул в Спа, но там квалификацию выиграл Ферстаппен, позже переставленный назад из-за штрафа
Red Bull и FIA взяли паузу в диалоге о лимите бюджетов
Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине
Самое важное:
«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas
После финиша в Остине американская команда потребовала наказать соперников. Ее босс рассказал подробности этой истории
Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
Эстонский гонщик должен был выступать за команду в 2023 году, но воспользовался опционом, чтобы уйти досрочно
Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу
По мнению руководителя Mercedes, столкновение британского гонщика с Карлосом Сайнсом в первом повороте было гоночным эпизодом
Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне
Гонщик Mercedes признал свою вину в столкновении после старта. При этом его собственная машина тоже получила серьезные повреждения