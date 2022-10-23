Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Red Bull и FIA взяли паузу в диалоге о лимите бюджетов Следующая / Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине
Формула 1 / Гран При США Новость

Обладатель поула Сайнс сошел в Остине после аварии в первом повороте

Ferrari была вынуждена остановить машину испанца после столкновения с Джорджем Расселлом в первом повороте

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Обладатель поула Сайнс сошел в Остине после аварии в первом повороте
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Карлос Сайнс стартовал на Гран При США с поула, для испанца это был второй квалификационный успех в карьере*. Но если в Сильверстоуне он конвертировал первую стартовую позицию в победу, то на этот раз все сложилось для него намного хуже.

Сайнс допустил пробуксовку на первой, а затем и на второй передаче и еще до первого поворота оказался позади Макса Ферстаппена из Red Bull. Испанский гонщик попробовал отыграться, избрав широкую траекторию на входе и заузив ее на выходе – но уже после апекса в Ferrari врезался сзади Джордж Расселл. 

Столкновение Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, и Джорджа Расселла, Mercedes W13, в первом повороте

Столкновение Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, и Джорджа Расселла, Mercedes W13, в первом повороте

Алую машину развернуло, и хотя Карлос смог продолжить движение, ему скомандовали свернуть на пит-лейн и остановиться. Телеметрия показала, что удар привел к утечке воды из системы охлаждения. 

Это шестой сход Сайнса в нынешнем сезоне. 

Судьи FIA признали Расселла виновником аварии и оштрафовали на пять секунд. 

Ферстаппен возглавил гонку и стал быстро отрываться от вышедшего на второе место Льюиса Хэмилтона. 

*строго говоря, у Сайнса был также поул в Спа, но там квалификацию выиграл Ферстаппен, позже переставленный назад из-за штрафа

Поделились
Комментарии
Red Bull и FIA взяли паузу в диалоге о лимите бюджетов
Предыдущая новость

Red Bull и FIA взяли паузу в диалоге о лимите бюджетов
Следующая новость

Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине

Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен: Все, что мы могли сделать для Дитриха – победить Гран При США
Формула 1

Ферстаппен: Все, что мы могли сделать для Дитриха – победить

Сайнс о действиях Расселла: Лидеры таких ошибок не допускают Гран При США
Формула 1

Сайнс о действиях Расселла: Лидеры таких ошибок не допускают

Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине Гран При США
Формула 1

Ферстаппен выиграл яркую дуэль с Хэмилтоном за победу в Остине

Карлос Сайнс Больше от
Карлос Сайнс
Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне Гран При США
Формула 1

Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне

Сайнс о поуле: В каждом повороте было новое приключение Гран При США
Формула 1

Сайнс о поуле: В каждом повороте было новое приключение

Гран При США-2022: расписание, факты и статистика Гран При США
Формула 1

Гран При США-2022: расписание, факты и статистика

Ferrari Больше от
Ferrari
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США Гран При Японии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США

Гран При США: дуэли в квалификациях Гран При США
Формула 1

Гран При США: дуэли в квалификациях

Леклер пообещал провести гонку «без безумного риска» Гран При США
Формула 1

Леклер пообещал провести гонку «без безумного риска»

Самое важное:

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas
Формула 1 Формула 1

«Мы ни в кого не целимся». Штайнер объяснил задачу протестов Haas

После финиша в Остине американская команда потребовала наказать соперников. Ее босс рассказал подробности этой истории

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
WRC WRC

Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC

Эстонский гонщик должен был выступать за команду в 2023 году, но воспользовался опционом, чтобы уйти досрочно

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу
Формула 1 Формула 1

Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу

По мнению руководителя Mercedes, столкновение британского гонщика с Карлосом Сайнсом в первом повороте было гоночным эпизодом

Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне
Формула 1 Формула 1

Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне

Гонщик Mercedes признал свою вину в столкновении после старта. При этом его собственная машина тоже получила серьезные повреждения

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.