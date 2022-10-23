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Карлос Сайнс стартовал на Гран При США с поула, для испанца это был второй квалификационный успех в карьере*. Но если в Сильверстоуне он конвертировал первую стартовую позицию в победу, то на этот раз все сложилось для него намного хуже.

Сайнс допустил пробуксовку на первой, а затем и на второй передаче и еще до первого поворота оказался позади Макса Ферстаппена из Red Bull. Испанский гонщик попробовал отыграться, избрав широкую траекторию на входе и заузив ее на выходе – но уже после апекса в Ferrari врезался сзади Джордж Расселл.

Столкновение Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75, и Джорджа Расселла, Mercedes W13, в первом повороте

Алую машину развернуло, и хотя Карлос смог продолжить движение, ему скомандовали свернуть на пит-лейн и остановиться. Телеметрия показала, что удар привел к утечке воды из системы охлаждения.

Это шестой сход Сайнса в нынешнем сезоне.

Судьи FIA признали Расселла виновником аварии и оштрафовали на пять секунд.

Ферстаппен возглавил гонку и стал быстро отрываться от вышедшего на второе место Льюиса Хэмилтона.

*строго говоря, у Сайнса был также поул в Спа, но там квалификацию выиграл Ферстаппен, позже переставленный назад из-за штрафа