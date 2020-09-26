Обладатель поула Хэмилтон назвал свою квалификацию ужасной

Льюис Хэмилтон выиграл Квалификацию Гран При Сочи, опередив ближайшего соперника Макса Ферстаппена более чем на полсекунды. Однако из-за ошибки во втором сегменте и, отчасти, из-за прервавшей сессию аварии Себастьяна Феттеля, пилот Mercedes будет вынужден стартовать в гонке на шинах Soft, в то время как обладатели второго и третьего мест на старте Макс Ферстаппен и Валттери Боттас смогут поставить себе шины Medium.

В итоге, несмотря на завоевание поула, Хэмилтон остался недоволен тем, как все сложилось.

«Это была одна из худших квалификаций, – заявил Хэмилтон сразу после окончания сессии. – Ужасная просто. У меня сердце все время было не на месте. Во втором сегменте меня лишили времени круга, которое я показал в первой попытке. Судя по всему за то, что я широко прошел поворот, и это моя первая такая ошибка в том месте за весь уик-энд.

Я собирался проехать еще один круг, но тут меня зазвали в боксы за новыми шинами, потом появились красные флаги. Так что я переживал, успею ли показать время в конце сессии, и хотя это удалось, я стартую на шинах Soft, что, конечно, совсем не хорошо.

Конечно, неплохо оказаться на поуле, но нельзя придумать поул хуже, чем на машине с таким уровнем прижимной силы, как сейчас у меня, и которая создает позади себя разреженный воздух, дающий соперникам позади преимущество. Да к тому же эти парни стартуют на Medium, так что выиграть гонку будет непросто. Но я стараюсь оставаться позитивным. Постараюсь стартовать как можно лучше, а там посмотрим».