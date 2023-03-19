«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации

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Главная субботняя сессия саудовского Гран При получилась для Ландо Норриса до обидного короткой. Уже в первом сегменте британец избрал слишком опасную траекторию в затяжном финальном повороте, задел левым передним колесом внутренний барьер и повредил рулевую тягу. Оперативно отремонтировать машину не удалось, и теперь британца ждет старт с 19-го места решетки.

Гонщик объяснил: «Пожалуй, это вообще один из самых простых поворотов на этой трассе с точки зрения выбора траектории. Но я сделал все неправильно. Вот и вся история. Непростительная ошибка».

Гонщик добавил, что такой исход оказался тем более досадным, что его молодой напарник Оскар Пиастри будет стартовать восьмым, что доказывает силу машины MCL60 в Джидде.

«Машина сегодня ехала отлично, – подтвердил Ландо. – Команда в этот раз отлично справилась с работой, и мы были сильнее, чем в Бахрейне [где Норрис квалифицировался 11-м].

Эта трасса подходит нам лучше, чем бахрейнская, и мне точно было по силам дойти до финала. Ощущения были самыми позитивными, но я просто допустил тупую ошибку».

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Говоря о повреждении машины после контакта с барьером, гонщик отметил: «Я сразу почувствовал, что с рулевым управлением что-то не так.

Парни в команде очень старались и почти успели починить машину. Они закончили к тому моменту, когда истекло время сегмента. Если бы я просто успел выехать на быстрый круг, то точно прошел бы дальше.

Не хватило хотя бы коротенького красного флага. Парни почти сотворили маленькое чудо. Я подвел их сегодня».

В отношении гонки Норрис отметил, что важно будет избежать неприятности в дебюте, начиная борьбу из глубины пелотона.

«Уверен, что машина поедет быстро, – сказал он. – Обгонять будет непросто, исходя из сильных сторон наших соперников, но я настроен оптимистично и надеюсь прорываться вперед.

Темп у нас есть, так что нам это по силам.

Важно подготовить тактику, учитывая возможности введения режима VSC или выезда машины безопасности. Надеюсь, это произойдет, так как тогда наша жизнь станет сильно проще. Это позволит отыгрывать за раз не по одной позиции, а разом по две-три».