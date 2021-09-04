Обгон Ферстаппена под красными флагами в FP2 признан законным

Судьи Гран При Нидерланды пришли к выводу, что обгон Максом Ферстаппеном Ланса Стролла во второй пятничной тренировке не является нарушением правил. Таким образом, голландский пилот не будет наказан за этот маневр.

Напомним, что в начале второй практики судьям пришлось остановить заезд красными флагами после поломки болида Льюиса Хэмилтона. Сделанные вскоре после этого видеозаписи свидетельствуют, что Ферстаппен оперативно сбросил скорость – но все же успел уже после появления информации о красных флагах обогнать Лэнса Стролла.

Теоретически это могло привести к штрафу в виде потери нескольких позиций на стартовой решетке – однако судьи учли ситуацию, в которой находился пилот Red Bull. В момент появления информации о красных флагах автомобиль Ферстаппена двигался со скоростью 260 км/ч, а машина Стролла – со скоростью 110 км/ч. По словам судей, голландец убрал ногу с педали газа и начал торможение, как только информация об остановке заезда появилась на дисплее на руле болида. Но разница скоростей была так высока, что попытка избежать обгона могла привести к опасному инциденту.

В итоге судьи посчитали, что пилот «сделал все необходимое, чтобы выполнить требования правил» и не заслуживает наказания.